Dalla finale di X Factor al Deposito Zero Studios: i Bowland girano un video a Forlì

Dalla finale di X Factor al Deposito Zero Studios per un video del popolare format "dello studio di registrazione e casa di produzione video di Forlì. Il trio iraniano-fiorentino dei Bowland protagonista nell'ultima edizione del talent show ha trascorso una giornata a Forlì per registrare il venticinquesimo episodio di "LiveZero".

Il format lanciato su Youtube da Deposito Zero Studios ha ospitato negli ultimi mesi artisti del calibro di Mecna, Giorgio Poi, Myss Keta, Ketama126 e Dutch Nazari conquistando oltre 700mila visualizzazioni e attirando le attenzioni di addetti ai lavori, etichette e dei principali magazine italiani.

I Bowland, formati da Saeed Aman (35 anni) alla chitarra e tastiera, Pejman Fani (35 anni) che suona ammennicoli ritmici e Leila Mostofi (31 anni), la voce del gruppo, sono tre ragazzi iraniani che vivono a Firenze, dove si sono trasferiti per studiare. Saeed e Pejman fanno musica insieme da tanti anni, ma solo recentemente hanno scoperto la voce sensuale di Leila, che dà un grande valore aggiunto al loro sound elettronico davvero ricercato e al loro stile raffinato.

Il video registrato dai Bowland nel teatro di posa dello studio di Via Asiago sarà pubblicato sul canale youtube di Deposito Zero Studios nelle prossime settimane.