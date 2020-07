Esame di maturità concluso a Ragioneria, tutti diplomati: in quattro con la lode

Finalmente possono esclamarlo: "Maturi!". Si è concluso l'esame di stato all'Istituto Tecnico Economico "Matteucci" di Forlì. Tutti promossi i 113 ragazzi che hanno conseguito il diploma. Sono 14 gli studenti che hanno concluso il percorso delle scuole superiori con il massimo dei voti e per quattro di loro anche con la lode. Questi i bravissimi: Gloria Borsow, Maria Chiara Conficoni, Rachele Gelosi (con lode), Maria Maltoni, Giorgia Sintoni, Tommaso Spadazzi, Maria Leoni, Anna Tassinari (con lode), Chiara Ciucci, Giorgia Fabiani, Sofia Pasquale (con lode), Carlotta Farolfi, Andrea Ciani (con lode) e Alessandra Versari.

Tutti ammessi al prossimo anno scolastico gli studenti dal primo al quarto anno. Nel 66% dei casi i ragazzi del primo anno sono stati ammessi al secondo senza insufficienze, percentuale che sale al 76% per i ragazzi delle seconde e dell'81% per gli studenti delle terze e quarte. Chi non ha ottenuto al piena sufficienza dovrà lavorare nell'anno scolastico 2020-2021 per recuperare il debito formativo. Il 18% dei ragazzi è stato ammesso con una media compresa tra l'8 e il 9, mentre il 3,5% ha avuto una pagella con voti superiori al 9.

L'elenco dei diplomati

Classe 5A RIM

1 BALZANI JOSHUAL 76/100esimi

2 BIASINI ANDREA 65/100esimi

3 BORSOW GLORIA 100/100esimi

4 CAMPOLI GIORGIA 80/100esimi

5 CAVALLARI SOFIA 68/I00esimi

6 CONFICONI MARIA CHIARA 100/100esimi

7 FABBRI ALESSANDRO 93/100esimi

8 GAITA MATTED 70/100esimi

9 GARAVIN I MANUEL 92/100esimi

10 GELOSI RACHELE 100/100esimi e Lode

11 GORINI MARTINA 88/100esimi

12 IZARRA VALERIA 87/I00esimi

13 LLESHAJ EZMERALDO 95/100esimi

14 LONGO NICOLO' 60/100esimi

15 MALTONI MARIA 100/100esimi

16 MAMINI MICHAEL 74/I00esimi

17 MATLAOUI OMAYMA 81/100esimi

18 NERI ALESSANDRO 70/100esimi

19 NOZZOLI ADELE 81/100esimi

20 PASINI ALBERTO 70/100esimi

21 PASQUALE GIUSEPPE 71/100esimi

22 PEDREZI LORENZO 65/100esimi

23 PEDULLI SIMONE 70/100esimi

24 PUTZ MARCO PHILIPPE 60/100esimi

25 SINTONI GIORGIA 100/100esimi

26 SPADAZZI TOMMASO 100/100esimi

27 TAMBURINI ANNA 93/100esimi

Classe 5A AFM

1 BISERNI MICHELA 92/100esimi

2 FRIGNANI ELENA 78/100esimi

3 GRADILONE CARMEN 70/100esimi

4 LEONI MARIA 100/100esimi

5 PALM IZI RICCARDO 95/I00esimi

PONTICIELLO ANTIMINA 70/I00esimi

7 RAGAZZINI TERESA 65/100esimi

8 RICCI REBECCA 82/100esimi

9 RUSEV VASIL 66/I00esimi

10 SARTON I MARIA LUCE 85/100esimi

11 TASSINARI ANNA I 00/100esimi e Lode

12 TURCHI NICOL°. 72/100esimi

13 VALBONESI MATTIA 921100esimi

14 VALLICELLI VIOLA 90/100esimi

15 ZYGNERSKA ANITA 68/100esimi

Classe 5B AFM

I AMADUCCI LORENZO 80/100esimi

2 BIRRA ENZO 60/100esimi

3 BONETTI ENRICO 93/100esimi

4 BUCI KLEIVI 60/100esimi

5 CASADEI LORENZO 95/100esimi

6 CIUCCI CHIARA 100/100esimi

7 FABIANI GIORGIA 100/100esimi

8 GAVELLI MATTEO 70/100esimi

9 GIOVAGNOLI DAVIDE 71/100esimi

10 KOLA] AGUSTIN 66/100esimi

11 MASOTTI AGNESE 93/100esimi

12 MINGARINI FILIPPO 60/100esimi

13 MONTANARI LORENZO 70/100esimi

14 MORETTI ANGELICA 68/100esimi

15 NANNI LISA 86/100esimi

16 OTTAVIAN I GIUSEPPE 95/100esitni

17 PASQUALE SOFIA 100/100esimi e Lode

18 PIERI MARTINA 60/100esimi

19 PROVENZANO MARCO 87/100esimi

20 SINTONI MARCO 85/100esimi

21 SPADOLA DEBORA 80/100esimi

22 TESTA PIETRO FRANCESCO 60/100esimi

23 UMBERTI ARIANNA 62/100esimi

24 VILLI CHIARA 80/100esimi

25 VUOCOLO IARA MICAELA 65/100esimi

Classe 5A TUR

1 BOATTINI MARIKA 73/100esimi

2 CASPOLI SIMONE 84/100csimi

3 CHAHBOUNI NASSIMA 78/100esimi

4 CHAKIR SANAE 93/100esimi

5 CHEN YI JIA 73/100csimi

6 CRIVELLINI ALESSANDRA 70/100esimi

7 DE PACE FRANCESCO 70/100esimi

8 FALCIANI ARIANNA 73/100esimi

9 FAROLFI CARLOTTA 100/100esimi

10 LAURI SIMON 64/100esimi

11 MALTONI EMANUELE 65/100esimi

12 N ER1 NICOLO' 66/100esimi

13 OLIVO CHIARA 92/100esimi

14 PANETTA CHIARA 72/100esimi

15 PRUNI ALICE 82/100esimi

16 PRUN1 MATTED 80/100esimi

17 RAGAZZIN I SOFIA 75/100esimi

18 RAVAGLIA EDOARDO 66/100esimi

19 RAVAIOLI MANUEL 68/100esimi

20 SANTANDREA GIULIA 90/100esimi

21 SEBIS ALESSIA 95/100esimi

22 TOGNON FILIPPO 75/100esimi

23 VERSARI MARTINA 98/100esimi

24 XU Yl FAN 75/100esimi

25 ZANCHINI ALICE 80/100esimi

26 ZAVALLONI CAMILLA 15/100esimi

Classe 5A SIA

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

1 ANGELI LUCA 92/100esimi

2 CAMPRINI CHRISTIAN 80/100esimi

3 CARPI ALYSSA 62/100esimi

4 CIANI ANDREA 100/100esimi e Lode

5 DE SANTIS NICOLA 65/100esimi

6 DE SARIO SIMONE 72/100esimi

7 DESIDERIO DANIEL 65/100esimi

8 GU IZZARDI FILIPPO 93/100esimi

9 GURIOLI PIETRO 62/100esimi

10 LORENZ! ANNA 84/100esimi

11 MALTONI FRANCESCA 83/100esimi

12 MURVAI CRISTINA CEZARA 97/100esimi

13 NALDINI ANDREA 60/100esimi

14 PERLIKA ELVIS 70/100esimi

15 PETRI LAURA 80/100esimi

16 RAMETTA DYLAN 75/100esimi

17 RAVAIOLI VITTORIA 86/100esimi

18 SBARAGLI GIULIA 73/100esimi

19 VERSARI ALESSANDRA 100/100esimi

20 WU XIAOHUI 87100esimi