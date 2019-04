Braccio di un camion trancia un cavo a 15mila volt in un'azienda agricola

Pericolo sfiorato in un’azienda agricola nelle campagne di Forlimpopoli nella mattinata di domenica. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via San Paolo per mettere in sicurezza, assieme ai tecnici di Enel, una linea elettrica aerea a 15 mila volt, tranciata da un braccio mobile di un camion che stava eseguendo uno scarico di mangime. Per fortuna nessuno è rimasto ferito o folgorato dalla corrente elettrica. Sul posto anche i carabinieri.