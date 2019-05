Intervento dei Vigili del Fuoco nella tarda mattinata di sabato in un'abitazione a Santa Maria Nuova di Bertinoro, in via Saraceta. Il personale del 115 ha operato intorno alle 12 per un incendio che ha interessato una canna fumaria. Fortunatamente non vi sono stati danni ingenti alla casa e feriti, ma solo tanta paura.