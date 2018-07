Brutta caduta dalla bici per una 13enne: interviene il Soccorso Alpino

Si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso con verricello giunto da Pavullo per soccorrere una 13enne incappata in una caduta dalla bici in un sentiero a valle di Campigna, nella zona del Poderone. L'incidente è avvenuto domenica pomeriggio intorno alle 17.45. La ragazzina stava percorrendo il percorso in mountain bike in discesa, quando è incappata in una rovinosa caduta, battendo il volto nel manubrio. Immediato l'intervento del 118, che ha operato con un'ambulanza insieme alla squadra terra del Soccorso Alpino. Avendo problemi di respirazione, è stato chiesto l'intervento dell'elimedica per velocizzare i soccorsi temendo possibili lesioni interne. La ferita è stata stabilizzata e posta su una barella. Con l'ausilio del verricello è stata caricata dell'elisoccorso e trasportata all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.