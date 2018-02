Buche e asfalto sgretolato: tra Forlì e Forlimpopoli la via Emilia non se la passa bene

Il manto stradale, già rattoppato ormai da diverso tempo, sta letteralmente sgretolandosi in una delle vie più trafficate del forlivese: la via Emilia nel tratto che va dal Ronco fino a Forlimpopoli. Diverse le segnalazioni che sono giunte alla nostra redazione da parte di lettori e cittadini (non solo relative a questo tratto, ma anche ad altre vie del forlivese). Il freddo, la pioggia e anche la neve di questi giorni non ha fatto altro che peggiorare la situazione in particolar modo nella corsia in direzione Forlì dove gli automobilisti più attenti e scrupolosi sono costretti a fare zig-zag per evitare quelli che, da piccoli semplici dissesti, si stanno trasformando pian piano in buche di notevoli dimensioni.

Non siamo ancora, per fortuna, ai livelli di E-45, Classicana o Adriatica nel tratto ravennate (GUARDA LE INCREDIBILI FOTO, con buche alte anche 10-12cm) ma la situazione non è certo rosea. Il tratto più martoriato è quello che va dalla rotonda nei pressi di Galliano fino al Cineflash di Forlimpopoli con, in certi casi, buche nelle quali riesce a finirci una ruota intera: un pericolo per chi, anche in inverno, viaggia su due ruote e per la 'salute' meccanica di pneumatici, cerchioni e ammortizzatori delle auto che vi transitano. Simili problematiche sono state segnalate anche lungo la Ravegnana in direzione del ravennate.