Bulletto al chiostro di San Mercuriale: "Spaccia, portami i soldi o ti picchio"

Tentata estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sono le accuse per le quali i Carabinieri della stazione di Forlì, al termine di una rapida attività investigativa, hanno denunciato a piede libero un marocchino di 22 anni, già noto alle forze dell'ordine, disoccupato e residente in città con un regolare permesso di soggiorno. I fatti si sono consumati il 31 gennaio scorso, nei pressi del chiosco di San Mercuriale, più volte segnalato come luogo di degrado. Il "bulletto" si trovava in compagnia di alcuni giovani stranieri, quando improvvisamente ha fermato un 17enne, a lui sconosciuto, a passeggio con un amico, consegnandogli un involucro con della marijuana.

L'extracomunitario avrebbe invitato il malcapitato a spacciare la droga: "Dopo portami i soldi o ti picchio". Il minorenne non ha preso l'involucro, facendolo cadere per terra, mentre l'amico ha contattato il 112. Subito sono giunti sul posto i militari, che hanno raccolto le testimonianze dei due ragazzi. Il 22enne, insieme al gruppetto, si è nel frattempo allontanato. Le rapide indagini degli uomini dell'Arma hanno permesso di individuarlo in poche ore: dalla perquisizione domiciliare è saltato fuori solo uno spinello bruciato con hashish. Per questo motivo, oltre alla duplice denuncia, è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti.