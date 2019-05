Buon compleanno al Salvagente: la cooperativa forlivese compie 10 anni di vita

Un’altra cooperativa di Confcooperative ha tagliato il traguardo del decimo anno di vita. Si tratta del Salvagente di Forlì, nata il 9 maggio del 2009 grazie alla caparbietà dei suoi cinque soci fondatori (don Stefano Pascucci, Marco Lepore, Alvaro Agasisti, Laura Lotti e Barbara Capriotti). A soffiare sulla decima candelina, ieri (giovedì 9 maggio) alla Parrocchia San Giuseppe Artigiano, c’era tutta la comunità forlivese: il Sindaco Davide Drei, il Vescovo Mons. Livio Corazza, il Presidente di Confcooperative Forlì-Cesena Mauro Neri, che ha ricordato le parole di Papa Francesco sulla cooperazione come modello per vincere la solitudine, e Roberto Pinza, Presidente Fondazione Carisp Forlì che da sempre sostiene progetti meritevoli come quello del Salvagente.

Immancabili il Presidente del Salvagente Alvaro Agasisti, la Direttrice Agnese Rustignoli, gli insegnanti, i tutor e ovviamente i ragazzi che frequentano il Salvagente considerandolo la loro seconda casa. In un pomeriggio ricco di emozioni, dalle testimonianze di ospiti, padroni di casa, genitori, ragazzi e di tutti i protagonisti attivi della vita della cooperativa, è emerso a più riprese il punto di forza del Salvagente: molto più che un doposcuola e un aiuto allo studio, questa cooperativa è un punto saldo per tanti adolescenti, un luogo dove i ragazzi vengono seguiti e sostenuti nel loro percorso verso la vita adulta.

Oggi il Salvagente è frequentato in media da 70 ragazzi a settimana e offre diversi servizi: supporto allo studio ai ragazzi delle Superiori, il progetto Lab-Oratorio dedicato agli alunni delle Medie, le aule studio che favoriscono l’autonomia nella studio e la possibilità di ricevere lezioni individuali. E ancora, la Cooperativa promuove incontri pubblici su temi educativi, ha creato legami sul territorio partecipando alla Rete Adolescenza del Comune di Forlì e a progetti in collaborazione con altre cooperative sociali del territorio, fra cui Star Up, attività di educazione al lavoro per adolescenti nel periodo estivo.