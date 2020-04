Coronavirus e "buoni spesa", Forlì definisce i criteri: a chi spetta e come richiederli

"Fino a 350 euro di buoni spesa a nucleo familiare in difficoltà". Ad annunciarlo è l’assessore al Welfare Rosaria Tassinari che entra nel merito dei criteri per l’erogazione dei buoni spesa per fronteggiare l’emergenza alimentare. Sulla base dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile a favore del Comune di Forlì sono stati assegnati e già erogati 622.017,42 euro, da destinarsi all’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità.

"La nostra priorità è stata quella di indirizzare questa tipologia di contributo a coloro che fino a ieri erano il motore dell’economia cittadina e che oggi si trovano ad affrontare una situazione di crisi - afferma l'assessore -. Penso per esempio ai piccoli esercenti che hanno sospeso la propria attività commerciale, o ai tantissimi genitori che che si barcameno tra le esigenze dei propri figli e quelle dei coniugi più anziani - aggiunge -. Chiediamo a ognuna di queste persone di farsi avanti e di non cedere alla vergogna. Ogni istanza verrà valutata con il massimo della riservatezza e professionalità dai nostri uffici".

"Nel definire i criteri di individuazione dei beneficiari - spiega l'assessore - abbiamo dato priorità alle nuove povertà connesse all’emergenza epidemiologica, con particolare attenzione per quei cittadini non già assegnatari di sostegno pubblico". I buoni sono determinati sulla base della composizione del nucleo familiare e dei seguenti criteri: 100 euro a nuclei familiari composti da 1 persona, 150 euro a nuclei familiari composti da 2 persone, 250 euro a nuclei familiari composti da 3 persone, 300 euro nuclei familiari composti da 4 persone e 350 euro nuclei familiari composti da 5 persone. Dal sesto componente ci sono 30 euro aggiuntivi per ciascun ulteriore componente e 20 euro per ogni minore presente; mentre 50 euro per ogni disabile presente.

"La domanda dovrà essere presentata in modalità agile attraverso un’autodichiarazione - che sarà disponibile già da giovedì mattina sul sito del Comune e di cui verrà data massima diffusione - allegando un documento di identità. La domanda dovrà essere inoltrata per posta elettronica al seguente indirizzo mail "buonispesa.covid19@comune.forli.fc.it". Esclusivamente in via residuale per i soggetti impossibilitati ad utilizzare le suddette modalità sarà dato appuntamento allo sportello sociale per la presentazione della domanda.

Saranno indicati, nei prossimi giorni, i numeri di telefono che possono garantire supporto telefonico alla compilazione delle domande. Le modalità di erogazione dei buoni spesa verranno comunicate nelle prossime ore. "Ovviamente - conclude l'assessore Tassinari - l’Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e verrà segnalato all’autorità giudiziaria".