Buoni spesa, il sindaco Zattini replica a "Forlì & co": "Nessun potenziale beneficiario sarà escluso"

È direttamente il sindaco Gian Luca Zattini a rispondere alla nota del gruppo consiliare di minoranza sulla seconda tranche dei buoni spesa. “Vorrei dire di essere esterrefatto dalle dichiarazioni dei consiglieri di Forlì & Co sulle modalità di erogazione dei buoni spesa, ma la loro vena polemica tradisce, come sempre, l'assoluta mancanza di argomentazioni e di proposte politiche concrete e funzionali all'interesse collettivo - esordisce il primo cittadino -. La strumentalizzazione ideologica di queste persone non ci appartiene perché, al contrario di chi ci critica per partito preso, preferiamo lavorare e dare risposte concrete a questa città e a tutti quei forlivesi che - soprattutto in questa fase - versano in condizioni di criticità economica".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"È proprio con questo spirito che i nostri servizi e l’assessore Rosaria Tassinari hanno lavorato con attenzione alla definizione dei criteri di accesso per l'erogazione dei buoni spesa. Il nuovo bando - spiega Zattini - è frutto non solo di uno sforzo economico eccezionale da parte di questa amministrazione che ha stanziato 350mila euro di risorse proprie per risolvere situazioni di emergenza alimentare, ma è il prodotto di un monitoraggio capillare dei beneficiari del primo avviso e delle richieste pervenuteci nelle scorse settimane. Come per la prima tranche, il nostro obiettivo è soddisfare le esigenze e le domande di tutti, nessuno escluso. Non lasceremo indietro nessun potenziale beneficiario perché, a monte del nostro provvedimento, c’è la volontà di fare tutto ciò che è in nostro potere per aiutare i cittadini in situazioni di sofferenza economica, non certo di alimentare sterili polemiche".