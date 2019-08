Buskers a Santa Sofia, edizione da record. L'impegno dei volontari: "Già nuove idee per il 2020"

Come ogni anno, dopo qualche giorno di doveroso recupero delle forze, la Pro Loco di Santa Sofia tira le somme del Ferragosto santasofiese. I numeri parlano di 20mila ingressi in cinque giorni. Ben 500 i volontari per la buona riuscita dell'evento. "Possiamo affermare con orgoglio e soddisfazione che “Di strada in strada”, XXVIII edizione denominata “D’incantamenti e incantatori...lungo il fiume e sull’acqua”, ha superato ogni record in termini di affluenza - viene rimarcato -. Ed è proprio questo che ripaga l’impegno, i tanti mesi di preparazione, i tanti volontari al lavoro. Gli ingredienti di questa magia? Le grandi mani che escono dall’acqua, opere di street art, artisti di grande spessore, spettacoli strabilianti, grazioso mercatino di artigianato, mostre fotografiche, food truck e fuochi d’artificio. Quanto basta per rendere il nostro paese protagonista del Ferragosto in Romagna". Dalla Pro Loco un ringraziamento "alle associazioni amiche, ai commercianti e sostenitori, al Comune di S.Sofia, alla Regione Emilia Romagna, ai partners e main sponsor, agli artisti, all’attento ed esigente pubblico e ad ogni singolo volontario che, nonostante impegni di studio, lavoro, famiglia, ha impiegato tempo ed energie per dare il proprio contribuito con una passione tanto difficile da descrivere quanto facile da motivare: per amore del proprio paese. Dopo i lavori di riassetto, intorno ad un tavolo sono emerse nuove proposte, migliorie e tante idee. Insomma, siamo già al lavoro per la 29esima edizione".