C'è anche una media del 10, ecco gli studenti più bravi del liceo scientifico

Mentre sono in corso gli esami di maturità per gli studenti delle classi quinte, è già tempo di vacanze estive per quelli che hanno frequentato l'anno scolastico appena passato dalla prima alla quarta. Sono stati completati gli scrutini ed ecco i bravissimi del liceo scientifico “Fulcieri Paulucci di Calboli” di Via Aldo Moro a Forlì.

Gli studenti con la media superiore all'8

BACCA LEONARDO 4G SCI 8

BALELLI ALBERTO 2LSA SCA 8

BARTOLUCCI GIORGIA 2D SCI 8

BERTOZZI BIANCA 2ESA SCA 8

BERTOZZI MATTEO 3F SPO 8

BOMBARDI SOFIA 2I SCI 8

CASADEI TURRONI ELEONORA 3F SPO 8

CASTAGNOLI NICOLO' 1HSA SCA 8

CASTELLINI MATTEO 4ASA SCA 8

CONFICONI TOMMASO 2I SCI 8

CROSTA ILARIA 4B SCI 8

D'ACAPITO MARIA SOFIA 1ASA SCA 8

D'ANGELO GIULIA 2Q QUA 8

DALMONTE LORENZO 4ESA SCA 8

DE MEDIO RICCARDO 1ASA SCA 8

DI BONAVENTURA ELEONORA 4I SCI 8

ESPOSTO BEATRICE 1ESA SCA 8

FATTURI RUPPENTHAL JULIA 2ESA SCA 8

FILIPPI NICOLA 3ESA SCA 8

FUSTINI ILARIA 4ASA SCA 8

GARAVINI PIETRO 2B SCI 8

GIGLIOTTI TOMMASO 2F SPO 8

GUGNONI MARIA 1G SCI 8

IANNELLI IVO 2MSA SCA 8

LIPPI ELIA 2I SCI 8

LONZARDI REBECCA 4ESA SCA 8

MANUCCI MATTIA 1I SCI 8

MARROCCO MARTINA 1B SCI 8

MASSA MARCO 3ESA SCA 8

MECONI ALESSANDRO 1ASA SCA 8

MEGLIO LEONARDO 2G SCI 8

MONTANARI AZZURRA 1B SCI 8

MONTI GIULIA 2ASA SCA 8

NIDAM AICHA 1ESA SCA 8

PICCHI MATILDE 3ESA SCA 8

RESTELLI SERENA 1ESA SCA 8

RUGGERI LISA 1Q QUA 8

RUSCELLI NICOLO' 1ESA SCA 8

SAMMITO MATTEO 2CSA SCA 8

SARTINI BEATRICE 1CSA SCA 8

SCOCCIMARRO ANNA 2ASA SCA 8

TRAMONTI DANIELE 2HSA SCA 8

VERSITANO ELEONORA 4ASA SCA 8

ZOZZI CHIARA 4I SCI 8

ZOZZI GIACOMO 2ESA SCA 8

AMATI FILIPPO 4L SCI 8,09

BETTI GIADA 3LSA SCA 8,09

BRUGUGNOLI RUGGERO 4L SCI 8,09

CABASSI MATTIA 3D SCI 8,09

CAMAGGIO SARA 3CSA SCA 8,09

CASADEI SAMUELE 3HSA SCA 8,09

CORNETTI LUCIA 3ESA SCA 8,09

DE PASCALIS NICOLO' 3F SPO 8,09

FRASCONI LAURA 3O SCI 8,09

GAGLIOTI ALESSIA 3G SCI 8,09

GRANDI MATTEO 4HSA SCA 8,09

MALTONI RICCARDO 4L SCI 8,09

MALTONI SOPHIE 4HSA SCA 8,09

MASSI ALESSANDRO 4L SCI 8,09

MAZA WIAM 3M SCI 8,09

MENGOLI NICOLA 4G SCI 8,09

MERCURI ANGELICA 4G SCI 8,09

NARDI MICHELE 4L SCI 8,09

PAGLIARA JACOPO 3LSA SCA 8,09

PALAZZI MARTINA 4CSA SCA 8,09

PATRIARCA NICCOLO' 3I SCI 8,09

RIVOLA GIULIA 3I SCI 8,09

ROSSI GLORIA 4CSA SCA 8,09

VISOTTI MARTINA 3M SCI 8,09

ZOFFOLI SIMONE 4F SPO 8,09

BAZZOCCHI ELSIE 2G SCI 8,1

BAZZOCCHI FEDERICA 2G SCI 8,1

CICOGNANI EDOARDO 1G SCI 8,1

CINDESCU SYONA GIULIA 1LSA SCA 8,1

CORBARA MARTINA 1B SCI 8,1

D'ACAPITO DANIELE 2ASA SCA 8,1

DE PASCALIS LARA 2HSA SCA 8,1

FABBRI LUCA 2CSA SCA 8,1

GARDELLI LEONARDO 2HSA SCA 8,1

GENTILINI JENNYFER 2ASA SCA 8,1

LENSI FRANCESCA 2D SCI 8,1

LEVATO GIULIA 2CSA SCA 8,1

MATTEUCCI MARIA ESMERALDA 2CSA SCA 8,1

MENGHETTI AURORA 1CSA SCA 8,1

MICCOLI NICOLE 1HSA SCA 8,1

MILANESI ELENA 2D SCI 8,1

PARINI GIADA 2G SCI 8,1

PEDRAZZOLI SARA 2G SCI 8,1

RAVAGLIOLI FEDERICO 1CSA SCA 8,1

SPACCINI ETTORE 2CSA SCA 8,1

SPADONI ARIANNA 2HSA SCA 8,1

TOMBA GIORGIA 1LSA SCA 8,1

TROCI MELISA 1G SCI 8,1

WANG YUJIA 1Q QUA 8,1

MANCINI FILIPPO 1F SPO 8,11

VIDANARATCHIGE APPUHAMY ANDREA 1B SCI 8,17

BENEDETTI EDOARDO 3D SCI 8,18

BERTOZZI ANASTASIA 4L SCI 8,18

BRUSCHI ANGELICA 3ASA SCA 8,18

CANALI TOMMASO 4B SCI 8,18

CASSINADRI ZOE 4ESA SCA 8,18

DE SANTIS CRISTIAN 3NSA SCA 8,18

FIORINI ALENA 4HSA SCA 8,18

GALEOTTI MARTINA 4B SCI 8,18

GUARDIGLI LETIZIA 3I SCI 8,18

LAGHI CATERINA 4G SCI 8,18

LANDI DIEGO 4I SCI 8,18

LEONELLI TOMMASO 3ESA SCA 8,18

LOCATELLI LORENZO 4I SCI 8,18

MANZONI FRANCESCA 4L SCI 8,18

PANZAVOLTA GIULIA 3ESA SCA 8,18

RAVAIOLI ILARIA 3ASA SCA 8,18

ROSETTI MICHELA 3O SCI 8,18

SERRA PIETRO 3I SCI 8,18

ULIVI ANASTASIA 4L SCI 8,18

ANDREULA CARLA 1D SCI 8,2

BAZZOCCHI ALESSANDRO 2MSA SCA 8,2

BONAGURI PAOLO 2I SCI 8,2

DI CARLO VIOLA 1ESA SCA 8,2

FANTINI MARTINA 2I SCI 8,2

FOSCHI FEDERICO MERCURIO 2LSA SCA 8,2

FRAMBOAS MATTEO 2D SCI 8,2

GARDINI ALESSANDRO 2MSA SCA 8,2

GATTA GIACOMO 1Q QUA 8,2

GENTILINI ILARIA 1B SCI 8,2

GIAMPAOLO GRAZIA 2D SCI 8,2

GREPPI FILIPPO 2CSA SCA 8,2

GUIETTI SAMUELA 1G SCI 8,2

IACONO MARTA 2G SCI 8,2

LEGA ILARIA 1ASA SCA 8,2

MENGOZZI GIACOMO 1HSA SCA 8,2

MONTI FRANCESCO 2B SCI 8,2

PALMONI RICCARDO 2B SCI 8,2

PRANDINI MADDALENA 2CSA SCA 8,2

SANSAVINI SOFIA 1LSA SCA 8,2

SCOTTI TOMMASO 1CSA SCA 8,2

SIRRI GIACOMO 1ASA SCA 8,2

SYZIU ENRICO 2LSA SCA 8,2

TASSINARI SABRINA 2HSA SCA 8,2

TRUPIANO PIETRO 1ESA SCA 8,2

VETRICINI ALICE 2G SCI 8,2

ZACCARIA NICOLE 1CSA SCA 8,2

ZHU JESSICA 2CSA SCA 8,2

PIRAS GIORGIA 2F SPO 8,22

ASSIRELLI RICCARDO 2Q QUA 8,25

RICCI MARTINA 2Q QUA 8,25

SERRA NINA 2Q QUA 8,25

BRAZZOLI FRANCESCA 4L SCI 8,27

CAMPAGNA ANNA 4G SCI 8,27

CASADEI MONTI PIETRO 4I SCI 8,27

CASAMENTI GIORGIO 3B SCI 8,27

DOMENICONI MARTINA 3B SCI 8,27

IANUALE RICCARDO 4G SCI 8,27

MERCURI FRANCESCO 3CSA SCA 8,27

MIGNOLI LEONARDO 4HSA SCA 8,27

MONTANARI EDOARDO 3HSA SCA 8,27

NANNINI ALICE 4ESA SCA 8,27

PATUELLI FRANCESCA 4ASA SCA 8,27

RAGAZZINI CHIARA 3LSA SCA 8,27

RAHAL MERIELE 3ESA SCA 8,27

ROSETTI VERONICA 3D SCI 8,27

SIGNANI FRANCESCO 3HSA SCA 8,27

VIROLI MANUEL 3ASA SCA 8,27

ZANFINI CAMILLA 3I SCI 8,27

AMADORI ELENA 1LSA SCA 8,3

BALDINI FEDERICA 2I SCI 8,3

BOSCHI ALICE 2LSA SCA 8,3

BULGARELLI MARCO 2HSA SCA 8,3

CASTIGLIONI EDOARDO 1I SCI 8,3

CORSO SAMUELE 1D SCI 8,3

DAVIDUCCI MATTIA 2MSA SCA 8,3

FAVALI AMANDA 1D SCI 8,3

GIUNTI EMMA 2B SCI 8,3

GODOLI LUCIA 2I SCI 8,3

MAMBELLI VIRGINIA 2LSA SCA 8,3

MAMI MARTINA 2ESA SCA 8,3

MARIANI ANITA 1ASA SCA 8,3

NANNI SOFIA 2CSA SCA 8,3

PALMIERI SILVIA 2ASA SCA 8,3

PIOVACARI ANNA 1HSA SCA 8,3

PLAZZI VITTORIA 1ESA SCA 8,3

PRISCO SIMONA 1ESA SCA 8,3

RAVAIOLI RACHELE 2LSA SCA 8,3

SEVERI BEATRICE 2B SCI 8,3

TURONI LETIZIA 1I SCI 8,3

VALENTINI MARTINA 1ASA SCA 8,3

VASUMI TOMMASO 1G SCI 8,3

BURANAWONGTRAKOON BENYAPHA 2G SCI 8,33

GIULIANI MARGHERITA 2F SPO 8,33

AUDINO ALESSIA 3G SCI 8,36

BANDINI MATILDE 3I SCI 8,36

BERNARDI CATERINA 4L SCI 8,36

BERTI GIULIA 3M SCI 8,36

BORSOW FILIPPO 4L SCI 8,36

CARAVELLI LINDA 4ASA SCA 8,36

CASAMENTI VIRGINIA 3I SCI 8,36

CERVELLATI ALICE 3B SCI 8,36

CIGNANI PIETRO 3B SCI 8,36

COCCHI ILARIA 3D SCI 8,36

CORBARA GIORGIA 4ASA SCA 8,36

CUCCHI CESARE 3M SCI 8,36

D'ANGELO ELENA 4B SCI 8,36

DONNICI GIORGIO 3D SCI 8,36

FABBRI LUCA 4ESA SCA 8,36

FERRARO ALICE 3D SCI 8,36

FOCACCIA FILIPPO 4B SCI 8,36

FRASSINETI ANNA 4B SCI 8,36

GARDINI ALESSANDRO 4B SCI 8,36

HALILI EDIONA 4G SCI 8,36

LEONARDI MARTINA 3D SCI 8,36

MAZZONI ELIA 3G SCI 8,36

OBI EBERE MARY GRACE 3G SCI 8,36

PENTOLI GINEVRA 3CSA SCA 8,36

PETRINI BEATRICE 3ESA SCA 8,36

RAVAIOLI FRANCESCA 4HSA SCA 8,36

RICCI MARTINA 3I SCI 8,36

TRUCCHI RAFFAELLA 4L SCI 8,36

BALESTRI SAMUELE 1CSA SCA 8,4

BALZANI NICOLO' DOMENICO 2G SCI 8,4

BANDINI BEATRICE 2HSA SCA 8,4

BATTISTINI MATTIA 2CSA SCA 8,4

BAZZOTTI ARIANNA 1HSA SCA 8,4

BIONDI FEDERICO 1B SCI 8,4

BRUSA WILLIAM 1CSA SCA 8,4

DERVISHI CHIARA 1G SCI 8,4

FABBRI NICOLE 2I SCI 8,4

FANTINI GIACOMO 1ASA SCA 8,4

IMBROGLINI FEBE 1Q QUA 8,4

MONTI FILIPPO 2LSA SCA 8,4

PANCISI CATERINA 1I SCI 8,4

PEDRIZZI SARA 1ASA SCA 8,4

RINALDINI SARA 2ASA SCA 8,4

RONDONI REBECCA 2MSA SCA 8,4

TASSINARI SOFIA 2D SCI 8,4

TORELLI SILVIA 1CSA SCA 8,4

ZAMMARCHI EMMA 2I SCI 8,4

ZAULI TOMMASO 1D SCI 8,4

ZENG SOFIA 2ESA SCA 8,4

LIN ZHENGLEI 2Q QUA 8,42

BENINI FLAVIA 2F SPO 8,44

ALOISI FRANCESCO AMEDEO 3F SPO 8,45

BANDINI CLAUDIA 4CSA SCA 8,45

BARTOLINI LORENZO 3CSA SCA 8,45

FILIPPINI FRANCESCO 4ASA SCA 8,45

FLAMINI ALESSIA 3I SCI 8,45

FRANCHINI ALICE 4I SCI 8,45

GARDELLI EDOARDO 3B SCI 8,45

GRAZIANI EDOARDO 3G SCI 8,45

MAGNANI VERONICA 4I SCI 8,45

MALAGUTI MARTA 3D SCI 8,45

MANCINI FILIPPO 4G SCI 8,45

MANETTI ALICE 3M SCI 8,45

NADIANI MARTINA 4I SCI 8,45

PRENDUSHI GERSI 4I SCI 8,45

ROSSI MARTINA 3I SCI 8,45

SANSONI MADDALENA 3O SCI 8,45

TEDESCHI ELEONORA 4ESA SCA 8,45

VALENTI GIOVANNI 4ESA SCA 8,45

VASUMINI TOMMASO 3HSA SCA 8,45

ZANETTI SOFIA 3M SCI 8,45

ALESSANDRINI SOFIA 1D SCI 8,5

BAGNARA LUCA 2MSA SCA 8,5

BARTOLETTI ELEONORA 2LSA SCA 8,5

CAPPELLI ANNA 1Q QUA 8,5

CHABRAOUI MANSOUR 1LSA SCA 8,5

CIPRESSINI GIULIA 2MSA SCA 8,5

FANTINI LUDOVICA 1HSA SCA 8,5

FAROLFI ALESSIA 1ASA SCA 8,5

GIUNCHI MARTINA 2D SCI 8,5

GUIZZARDI FRANCESCO 2LSA SCA 8,5

MARCACCI VITTORIA 2B SCI 8,5

MASCIOLI SOFIA 1ESA SCA 8,5

MAZZI ANITA 2B SCI 8,5

MAZZINI LORENZO 1LSA SCA 8,5

MEDRI MATILDE 2CSA SCA 8,5

MONTANARI MARGHERITA 2I SCI 8,5

SAMORI' RICCARDO 2Q QUA 8,5

VENTRE BENIAMINO 2MSA SCA 8,5

AMICI SOFIA 4HSA SCA 8,55

BERTACCINI RICCARDO 3O SCI 8,55

CASADEI LORENZO 3B SCI 8,55

FLAMIGNI LUCIA 3B SCI 8,55

GHETTI RICCARDO 3B SCI 8,55

LAZZARINI LORENZO 4B SCI 8,55

MANUCCI EDOARDO 4G SCI 8,55

MORETTI CHIARA 4ASA SCA 8,55

NOVAGA GIULIA 3M SCI 8,55

PIERI COSIMO 3M SCI 8,55

PORCELLINI CHIARA 4G SCI 8,55

SAPONARO MATTIA 3CSA SCA 8,55

STROCCHI SERENA 4B SCI 8,55

TEDALDI ALICE 4L SCI 8,55

VERSARI ILARIA 4ESA SCA 8,55

ZANELLI DAVIDE 3LSA SCA 8,55

IACHETTA GIOVANNI 2F SPO 8,56

VALDINOCI CATERINA 1F SPO 8,56

MARETTI MATILDE 2Q QUA 8,58

RASI CATERINA 2Q QUA 8,58

BAJRAMAJ ROMINA 1LSA SCA 8,6

BEVILACQUA LINDA 2B SCI 8,6

FUCCI ELENA 2D SCI 8,6

GIAMBI GIOVANNI 1Q QUA 8,6

GIANOTTI GIULIA 2MSA SCA 8,6

LUCCARONI GIACOMO 2I SCI 8,6

LUNGU ELENA 1CSA SCA 8,6

MALMESI LUCA 2D SCI 8,6

MONTI ANDREA 2ASA SCA 8,6

OUAKANI SOHAIB 2MSA SCA 8,6

PALLOTTI BEATRICE 1CSA SCA 8,6

SATANASSI NICOLA 2G SCI 8,6

TRERE' FILIPPO 2ASA SCA 8,6

ARPINATI LORENZO 3LSA SCA 8,64

BARTOLI CATERINA 4L SCI 8,64

BIANDRONNI MATTIA 3G SCI 8,64

COCQUIO GIULIO 3I SCI 8,64

FABBRI FEDERICA 3NSA SCA 8,64

GESSAROLI FILIPPO 3M SCI 8,64

MARTELLI GAIA 3CSA SCA 8,64

NIKA FLORA 4HSA SCA 8,64

PINI DALIA 3G SCI 8,64

RUSTIGNOLI ANITA 3B SCI 8,64

SULIANI DANIELE 3CSA SCA 8,64

TURCHI JACOPO 3ASA SCA 8,64

ABATE GIADA 1G SCI 8,7

BAHARVAND GIULIA 1G SCI 8,7

BARTOLETTI GIULIA 2I SCI 8,7

BASSI BENEDETTA 2B SCI 8,7

DE PAOLI ALESSANDRO 1G SCI 8,7

FABBRI LETIZIA 2B SCI 8,7

NEGRO FRANCESCA 2G SCI 8,7

PEDRETTI TOBIA 2HSA SCA 8,7

PERINI ARIANNA 1CSA SCA 8,7

PIOVACARI SIMONE 1Q QUA 8,7

PIVI RICCARDO 2ASA SCA 8,7

PORTICI MARIKA 2I SCI 8,7

TASSINARI MARGHERITA 1CSA SCA 8,7

TOLFA IRENE 1G SCI 8,7

DONATI MICHELA 4F SPO 8,73

GEMELLI ANDREA 4ASA SCA 8,73

MACCHI LUCIA 3LSA SCA 8,73

MARZOCCHI RICCARDO 4F SPO 8,73

PRANDINI LUCA 4G SCI 8,73

SCHEDA MARGHERITA 3F SPO 8,73

SIBONI TOMMASO 3G SCI 8,73

SUPRANI SOFIA 3M SCI 8,73

TAMPELLINI FRANCESCA 3CSA SCA 8,73

D'ERAMO LORENZO 1I SCI 8,8

ERCOLANI FRANCESCO 1Q QUA 8,8

FORNASARI NICOLA 1LSA SCA 8,8

GIULIANINI LUCIA 1G SCI 8,8

GULMANELLI ADELE 1CSA SCA 8,8

MINELLI GIORGIA 1Q QUA 8,8

SASSI FIORENZO 1CSA SCA 8,8

ZAMPIGA FEDERICA 1I SCI 8,8

AVONI CHIARA 3LSA SCA 8,82

BERTINI MARIA VITTORIA 4G SCI 8,82

BISSI SARA 4HSA SCA 8,82

BRICCOLANI MARTINA 3I SCI 8,82

FLORA MARCO 3M SCI 8,82

GASPARI MICHELA 4I SCI 8,82

MERENDI MARILIA 3O SCI 8,82

MORGAGNI SIMONE 4ESA SCA 8,82

OLIVONI LISA 4L SCI 8,82

POLLICE SOFIA 3G SCI 8,82

PONDINI FEDERICA 3M SCI 8,82

RUBBOLI ARIANNA 3HSA SCA 8,82

SAGNELLI NICOLA 3LSA SCA 8,82

TOGNU' MARTINA 4ESA SCA 8,82

VALBONESI LUCA 4I SCI 8,82

STRADAIOLI YURI 2Q QUA 8,83

GAROIA CHIARA 1LSA SCA 8,9

PAOLINI MIRIAM 1Q QUA 8,9

RAVAIOLI MARCELLO 2LSA SCA 8,9

BATANI REBECCA 3D SCI 8,91

TAHA ABSA 3G SCI 8,91

D'ANGELO VALENTINA 2Q QUA 8,92

BASTIANINI ALEX 2LSA SCA 9

BERTACCINI TOMMASO 2ESA SCA 9

CAPACCI CATERINA 1F SPO 9

CHIAROMONTE ANTONIO 1LSA SCA 9

FABBRI ANNA 2I SCI 9

FABBRI MARIA SOFIA 2G SCI 9

GASPARI GIUSEPPE 2F SPO 9

GORINI SOFIA 1G SCI 9

GRILANDA CHIARA 1F SPO 9

GUARNERI GIORGIA 2G SCI 9

MORDENTI REBECCA 1CSA SCA 9

PERON IRENE 2B SCI 9

PETETTA MARIA SOLE 1D SCI 9

SIBONI FILIPPO 1LSA SCA 9

SINTONI RICCARDO 1ASA SCA 9

TOSTI FILIPPO 2LSA SCA 9

ZANMATTI FRANCESCA 2G SCI 9

MAMBELLI MADDALENA 2Q QUA 9,08

ABIR UASILA 4G SCI 9,09

ANDREULA MARIACHIARA 3D SCI 9,09

BETTINI LISA 4B SCI 9,09

CAPACCI LUCA 4HSA SCA 9,09

CARPI SIMONE 3LSA SCA 9,09

CASTAGNOLI ALIDA 3NSA SCA 9,09

FLAMIGNI TOMMASO 3LSA SCA 9,09

FOSCHI GIOVANNI 4ESA SCA 9,09

GENTILI MADDALENA 3I SCI 9,09

GIANSANTE BEATRICE 4G SCI 9,09

GRAMELLINI FRANCESCO 4B SCI 9,09

LOMBARDI NICOLA 3D SCI 9,09

MASTALIA VERA 4I SCI 9,09

NANNETTI ARIANNA 4ASA SCA 9,09

POLIZIANI CAMILLA 4ASA SCA 9,09

RANIERI LUCILLA 3O SCI 9,09

RAVAIOLI SIMONE 3I SCI 9,09

SCARAVELLI SERGIO 4HSA SCA 9,09

SERI CHIARA 3I SCI 9,09

UGOLINI LORENZO 4G SCI 9,09

ZATTONI FRANCESCO 4ASA SCA 9,09

BALZANI MICHELE 1HSA SCA 9,1

RAGGI GIACOMO 2I SCI 9,1

ZOLI GIULIA 2HSA SCA 9,1

MINGHINI ERNESTO 2Q QUA 9,17

SEVERI GRETA 2Q QUA 9,17

CARPEGGIANI OLIVIA 4G SCI 9,18

GIULIANINI ANITA 4G SCI 9,18

MAMINI ALESSANDRO 3LSA SCA 9,18

MASOTTI AGNESE 3G SCI 9,18

PARLANTI MATTEO 4F SPO 9,18

TUMIDEI FEDERICO 4ESA SCA 9,18

FOSCHI CESARE 1HSA SCA 9,2

GHETTI CHRISTIAN 1CSA SCA 9,2

POLIZIANI CECILIA 2CSA SCA 9,2

SAMORI' MATILDE 1G SCI 9,2

SARTONI GIULIA 1I SCI 9,2

FALLACARA ALESSANDRO 1F SPO 9,22

GRAMELLINI FEDERICA 2Q QUA 9,25

BERGOSSI CESARE 4G SCI 9,27

JARZABEK TOMASZ 3ASA SCA 9,27

MACCORA STEFANO 3M SCI 9,27

PAGGETTI MARCO 3ESA SCA 9,27

PONTI MATTEO 3D SCI 9,27

SANTORELLI ALISSA 4HSA SCA 9,27

TARGHINI ELISA 4ESA SCA 9,27

FABBRI LORENZA MARIA 2LSA SCA 9,3

LELLI GIULIA 2MSA SCA 9,3

RAGO LORENZO 1I SCI 9,3

RAVAIOLI RACHELE 2D SCI 9,3

SPAGNOLI MARCELLO 2ESA SCA 9,3

CAPANO GIOVANNI GUIDO 4G SCI 9,36

CASADEI FILIPPO 4I SCI 9,36

DE GORI LUCIA 3M SCI 9,36

SCALINI ALESSIA 4I SCI 9,36

GAETANI MATTEO 2I SCI 9,4

GALLINA LAURA 2LSA SCA 9,4

GNANI FILIPPO 2CSA SCA 9,4

RIGHI FILIPPO 1D SCI 9,4

TOSCHI MATILDE 2LSA SCA 9,4

BARZANTI LORENZO 2Q QUA 9,42

BISERNI EMMA MARIA 3O SCI 9,45

BONALI ELENA 4G SCI 9,45

ZAHIRI MERIAM 4B SCI 9,45

CAMPRINI MATILDE 1Q QUA 9,5

FRERI MARTINA 1D SCI 9,5

SCARDOVI SIMONE 1HSA SCA 9,5

DONATI MARCO 3D SCI 9,55

RONCHI ALESSANDRO 3LSA SCA 9,55

CRESCENTI AGNESE 2CSA SCA 9,6

ZACCARINI SOFIA 2G SCI 9,6

BONAMICI LORENZO 3CSA SCA 9,64

MALTONI MARCO 3M SCI 9,64

CIPOLLA ARCADIA 3NSA SCA 9,73

BRUNI RICCARDO 2ESA SCA 9,8

ZAMPOU ZAKIETOU 1CSA SCA 10