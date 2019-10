C'è la firma sul decreto: Santini torna al timone del Parco delle Foreste Casentinesi

Con decreto del Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, numero 293 dell’8 ottobre, ai sensi della legge 394/91, Luca Santini è stato nominato presidente dell’ente parco nazionale Foreste casentinesi, monte Falterona e Campigna. Rimarrà in carica per i prossimi cinque anni. A dare l'annuncio nei giorni scorsi era stato il deputato di Italia Viva, Marco Di Maio. "Santini è reduce da 5 anni di ottimo lavoro alla guida dell’ente - aveva affermato Di Maio -, con risultati oggettivi in termini di visitatori, fruibilità e crescita: un lavoro che ha portato tutto il territorio interessato tra Romagna e Toscana a unire ogni sindaco, associazione (persino i santuari di La Verna e Camaldoli), impresa e operatore a chiedere che venisse confermato. A dimostrazione che conservazione e sviluppo possono stare insieme. Ciò nonostante, per oltre un anno il Parco è rimasto senza guida, per molti mesi persino senza direttore (nominato solo poche settimane fa)".