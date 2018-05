"C'è una vipera vicino ad una scuola elementare": intervengono i vigili del fuoco

Una sospetta vipera vicino ad una scuola elementare e in piena città: questa era la prima segnalazione per un rettile visto strisciare lunedì pomeriggio intorno alle 16,30 vicino ad un bidone dell'immondizia tra viale Spazzoli e via Cucchiari. In quel punto si trova la scuola primaria “Saffi” e l'allarme è stato lanciato appunto da alcuni passanti. Sul posto si è portata una squadra dei vigili del fuoco che ha effettivamente individuato e recuperato un animale di discrete dimensioni (circa un metro e mezzo di lunghezza), a ridosso del muro del giardino della scuola. Ma si trattava di un'innocua biscia, giunta fin lì, in un'area particolarmente urbanizzata e trafficata di veicoli, non si sa bene come. I vigili del fuoco hanno quindi recuperato la biscia e l'hanno direttamente trasportata in campagna, liberandola in una habitat più adatto a lei.