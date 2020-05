"Caccia" al covid-19: si allunga la lista dei poliambulatori autorizzati dalla Regione

"Caccia" al covid-19. Da giovedì anche il Poliambulatorio Lamed di via Malpighi sarà autorizzato dalla Regione Emilia Romagna nell'effettuazione dei test sierologici. Semplice la modalità di esecuzione dell’esame, che avviene attraverso prelievo endovenoso, sistema che consente di diagnosticare la presenza di anticorpi IgG e IgM, quelli anti Coronavirus19. "Abbiamo adottato la modalità del prelievo invece della puntura nel dito dal momento che tale sistema consente di controllare una maggiore quantità di anticorpi, rispetto alla semplice gocciolina di sangue", spiega Cristina Benini, direttore del Laboratorio Analisi al Poliambulatorio Lamed.

"Il responso lo comunichiamo entro 24 ore dall’esame - prosegue Benini -. La comunicazione avviene in due modalità: se il test è negativo avvisiamo il paziente e per mail gli viene inviato il referto; in caso di positività, il cittadino viene invitato ad autoisolarsi e nel contempo viene avvisata l’azienda sanitaria competente in modo da iniziare un percorso specifico. A quel punto l’Azienda sanitaria dovrà infatti avvisare il cittadino e invitarlo all’esecuzione del tampone che sarà a carico del Sistema sanitario nazionale". L’accesso ai test rapidi eseguiti dal Laboratorio Lamed avviene dietro richiesta del medico di fiducia su ricetta bianca. Per accedere agli esami la prenotazione è obbligatoria, via telefono al numero 0543.723007, dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 17. I prelievi invece prendono il via da giovedì, eseguiti dal personale sanitario dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 14, il sabato dalle ore 8 alle 12.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Indicativamente riusciremo ad eseguire giornalmente oltre una cinquantina di prelievi – prosegue Benini – A tutti diamo un orario di accesso alla struttura per evitare assembramenti. Malgrado l’autorizzazione della Regione al nostro Laboratorio sia avvenuta da alcuni giorni, sono già tante le richieste e le prenotazioni per il test di primo livello". Il Poliambulatorio Lamed fa parte del Gruppo Laboratori Protex specializzato nei servizi in materia di sicurezza sul lavoro. Oltre ai privati cittadini il Laboratorio Lamed nei prossimi giorni eseguirà i test anche ai dipendenti di numerose aziende del territorio seguite per la Medicina del lavoro per un totale di circa 7mila lavoratori. In quel caso i test saranno eseguiti in accordo con l’azienda.