La testimonianza: "Auto a folle velocità e caccia con fucili spianati. Lupi e caprioli terrorizzati"

Battuta di caccia con fucili spianati alle prime luci dell'alba di giovedì nel meldolese, a San Colombano, nella zona di Monte Vescovo. Almeno secondo quanto riportato da una lettrice di ForliToday residente in zona: "Ho sentito i primi colpi di fucile intorno alle 7, non capendo la provenienza. Salita in auto con mia figlia adolescente, siamo partite per scendere a valle, quando abbiamo schivato numerose auto, tra pick up e 4x4, che sfrecciavano ad alta velocità, tagliando ogni curva. Alcuni che si trovavano a bordo delle vetture avevano addirittura dei fucili spianati".

"Per un attimo ho creduto di essere ad un safari di caccia o in Texas" dice ancora la residente. "Appena sono arrivata sulla Bidentina, ha attraversato ad appena tre metri dalla mia auto un lupo terrorizzato. Ed ho rallentato per farlo passare. Dopo neanche 800 metri un gruppo di poveri caprioli si sono lanciati in mezzo alla strada". Conclude la testimonianza della lettrice: "Faccio questa strada circa sei volte al giorno e veramente di rado gli animali selvatici la attraversano spaventati in questo modo mettendo a repentaglio la sicurezza delle persone che vi circolano e la loro stessa incolumità. Ma dei cacciatori impazziti li hanno spinti fino a valle".