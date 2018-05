Sul ciglio della linea ferroviaria spunta un cadavere: forse un gesto estremo

L'allarme è scattato nella prima serata di giovedì, poco dopo le 20. Il corpo senza vita di una persona, la cui identità è ancora sconosciuta, è stato recuperato lungo la tratta ferroviaria forlivese, nei pressi di via Caduti di via Fani, nel comune di Bertinoro. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri della Compagnia di Meldola, la Polizia Scientifica, la Polfer, i sanitari del 118, il medico legale ed i Vigili del Fuoco. Sull'episodio sono in corso le indagini del caso. Non si esclude che la vittima, a quanto pare di nazionalità cinese, si sia lanciata da un treno dopo aver rotto un finestrino, trovando così la morte con l'insano gesto. La circolazione ferroviaria non ha subìto ripercussioni.