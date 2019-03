Cadavere ritrovato nei bagni del Parco della Resistenza: indagini dei carabinieri

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato lunedì mattina intorno alle 9 nel parco della Resistenza. Il corpo giaceva nel bagno pubblico che si trova nella costruzioni tra la parte antica e quella moderna dei giardini, a pochi metri dalla frequentata area giochi per i bambini. Sul posto si sono portate le ambulanze del 118, anche con l'automedica, ma per l'uomo non c'era già più niente da fare. Sul posto si sono portate le pattuglie della Polizia e dei Carabinieri. I militari, in particolare, dopo aver transennato l'area hanno effettuato i rilievi scientifici. Si propende per una morte per overdose di droga. Ulteriori approfondimenti sono in corso.

Ulteriori informazioni in seguito