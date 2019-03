Cadavere nel parco, Zattini: "Disagio giovanile e problema di sicurezza". Pd: "Caduto in basso"

“Un episodio gravissimo. Una morte drammatica che svela la tragicità del disagio giovanile ma che per certi aspetti, primo fra tutti quello della sicurezza e dell’ordine pubblico, deve far riflettere chi ancora governa questa città”: Gian Luca Zattini, candidato a sindaco di Forlì per il centro destra, commenta così il ritrovamento, lunedì mattina, del corpo di un giovane venticinquenne riverso nei bagni pubblici del Parco della Resistenza.

“Ringrazio prima di tutto le Forze dell’Ordine che stanno conducendo le indagini con solerzia e che sono intervenute con tempestività sul luogo del decesso. Si tratta certamente di un evento drammatico, di una morte che vorremmo non dover mai commentare, le cui cause sono da ricercare nel profondo disagio, nell'emarginazione e nello stato di solitudine e abbandono in cui si ‘rifugiano’ i nostri ragazzi. Ma non si tratta solo di questo. C’è di più. Dobbiamo infatti avere il coraggio di interrogarci su un altro aspetto, altrettanto grave e al tempo stesso importante per il nostro territorio e per la qualità della vita dei nostri cittadini”.



“Il Parco della Resistenza, come tanti altri nel forlivese, dovrebbe essere un luogo di aggregazione, un’area pubblica dedicata ai più giovani, alle famiglie con bambini e a chiunque voglia passare in serenità, immerso nel verde cittadino, un pomeriggio di svago. Di certo non può e non deve tramutarsi in un luogo di spaccio, di droga e di somministrazione di stupefacenti. È evidente – conclude Zattini – che, in questi anni, qualcosa nella gestione e nella valorizzazione delle aree verdi e nella lotta al degrado e all’abbandono degli spazi pubblici, è mancato. Il nostro intento è invece un altro. Vogliamo ridare a questi luoghi la centralità e la funzionalità che si meritano. Sono i cittadini che ce lo chiedono. Come? Partendo dal ripristino di condizioni di vivibilità e sicurezza, da controlli capillari e da una politica di contrasto e prevenzione di qualsiasi forma di degrado urbano”.

A rispondere a Zattini sono però i segretari comunale e territoriale del Pd, Massimo Zoli e Valentina Ancarani: “Chi fa politica sul corpo ancora caldo di un ragazzo di 25 anni non è degno di fare il sindaco di Forlì. Zattini ci sta abituando a continui scivoloni, ma pare che ora sia proprio caduto in basso. Da parte nostra vanno le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai conoscenti”.

Sul caso interviene anche Fabrizio Ragni, responsabile comunale di Forza Italia: “Quest'episodio rappresenta il massimo punto di inerzia di un'amministrazione comunale che ha sempre rifiutato le nostre proposte per garantire maggiori controlli e sicurezza in città, utilizzando per esempio le guardie giurate armate per pattugliare i luoghi pubblici come i cimiteri, i parcheggi, le stazioni ed anche le aree verdi". “Il nostro è un atto d'accusa definitivo di una giunta comunale erede della peggiore tradizione comunista e buonista che ha sempre respinto o ignorato le nostre segnalazioni in merito a casi di spaccio o vandalismo nelle piazze e nelle aree verdi di Forlì. Una piaga che interessa molte aree pubbliche cittadine, come dimostrano le cronache di tutti i giorni. In assenza di una seria politica di controllo dell'ordine pubblico possiamo sin d'ora comunicare a tutti i cittadini che questo andazzo avrà fine una volta che il centrodestra vincerà le elezioni comunali del prossimo 26 maggio. Per Forza Italia assicurare sicurezza e ordine pubblico e combattere il degrado in ogni sua forma sarà una delle priorità di mandato. Così da cancellare una volta e per tutte questo modo lassista di governare, ma sarebbe meglio dire sgovernare, la città": conclude il capogruppo e coordinatore comunale Fabrizio Ragni .