Cade con l'e-bike in montagna e batte la testa: soccorso con l'elicottero

Andava in un sentiero sulle montagne di Bocconi con una e-bike, quando è rimasto vittima di un incidente. In una caduta ha battuto la testa e per raggiungerlo si è reso necessario l'intervento di vigili del fuoco, soccorso alpino e soccorritori del 118 da terra. Dal cielo intanto ha raggiunto il luogo dell'incidente anche l'elicottero Saer munito di verricello. La disavventura per un escursionista è avvenuta intorno alle 12,20 di venerdì sul sentiero CAI 421 sopra l'abitato di Bocconi.

L'uomo, 54 anni di Roma, stava procedendo sul sentiero con una mountain bike elettrica (e-bike), partito da Premilcuore e diretto a Bocconi lungo un sentiero impervio. Si trovava con un amico, quando per un ostacolo è rimasto sbalzato in avanti e ha urtato violentemente il capo, pur protetto dal casco. Non ha mai perso conoscenza, ma mostrava sintomi quali formicolii. All'arrivo dei sanitari gli è stato diagnosticato un trauma cranico, le sue condizioni erano però stabili ed è stato quindi messo sulla barella e caricato con un verricello sull'elicottero del Soccorso Alpino che lo ha portato all'ospedale Bufalini di Cesena con un codice di media gravità.

Visto che non è il primo incidente che avviene in montagna con questi mezzi di nuova generazione, la raccomandazione è quello di portare sempre la massima prudenza, senza farsi tradire dall'agevolazione della pedalata assistita.