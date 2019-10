Cade con la mountain bike in un sentiero nei pressi di Civitella: riesce a chiamare il 118

Un uomo di 39 anni residente a Civitella di Romagna, nel pomeriggio di domenica, si è diretto nelle colline intorno al paese per un giro in mountain bike approfittando anche di una giornata dal sapore primaverile. Partito dal Monumento del Partigiano ha cominciato a dirigersi verso la Collinaccia. Ma poco dopo è caduto battendo violentemente il torace e la spalla: ancora cosciente è riuscito a chiamare il 118. Sono circa le 15.40 e la Centrale operativa di Romagna ha inviato sul posto l’ambulanza di Santa Sofia e la squadra del Soccorso Alpino Speleologico, stazione Monte Falco, che ha fatto partire due squadre. Il personale del Soccorso Alpino, arrivato sul posto, ha caricato sul mezzo fuoristrada l'equipaggio dell’ambulanza e si è diretto fino al punto in cui si trovava il ferito. Dopo una valutazione da parte del personale infermieristico l’uomo è stato fatto sedere sul mezzo e accompagnato sulla strada asfaltata dove si trovava ad aspettarlo l’ambulanza. E' stato trasportato in codice di media gravità all’ospedale di Forlì