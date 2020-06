Cade da cavallo e batte la testa: l'escursione in montagna finisce con un volo in elicottero in ospedale

Un uomo di 67 anni residente a Predappio domenica mattina è stato vittima di un incidente mentre faceva un'escursione a cavallo. Insieme ad amici era andato a fare un giro a cavallo nei boschi intorno a Dovadola. Partito dal maneggio, dopo poche centinaia di metri, percorrendo una strada sterrata, per cause da accertare è caduto rovinosamente a terra battendo violentemente la testa. E' avvenuto poco dopo alle 11.30, in un'area di Montepaolo, nel pressi della strada vicinale 'Samoggia'. E' da qui che gli amici hanno attivato il 118 per chiedere aiuto. Sul posto è stato inviato l’elicottero delle emergenze di Ravenna, l’ambulanza e squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Stazione Monte Falco. Raggiunto dopo pochi minuti dall’elicottero, che ha potuto atterrare nelle immediate vicinanze, l’uomo, sempre cosciente, è stato valutato dal medico e stabilizzato. Infine è stato trasportato dall’elicottero all’Ospedale Bufalini di Cesena in codice di media gravità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.