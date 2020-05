Cade da un albero e resta ferito: l'intervento dell'elimedica attira diversi curiosi

E' caduto da un albero, riportando delle lesioni. Paura venerdì pomeriggio in via Minardi, in un'area privata. L'uomo, un cinquantenne, avrebbe riportato alcuni traumi che hanno reso necessario l'intervento dell'elimedica giunta da Ravenna. L'elicottero di "Romagna Soccorso" è atterrato in un campo nei pressi di viale Spazzoli, attirando la curiosità dei presenti. Il paziente, sempre cosciente, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.