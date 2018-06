Cade dalla bici dopo un contatto: trasportato al Bufalini con un trauma cranico

E' caduto dalla bici dopo una lieve collisione con un mezzo in transito. Paura mercoledì mattina per un meldolese di 87 anni. L'incidente si è verificato poco prima delle 7 in viale Roma, nei pressi della rotonda d'ingresso di Meldola. La dinamica del sinistro è al vaglio ai Carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Per cause in fase d'accertamento il ciclista ha avuto un urto leggero con un veicolo condotto da un 61enne, rovinando sull'asfalto. Nell'impatto ha battuto il capo. Soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stato trasportato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Non è in pericolo di vita, ma il personale medico ha tenuto monitorato un trauma cranico riportato nella caduta.