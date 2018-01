Cade dagli sci e riporta una trauma: paura in Campigna per un giovane

Infortunio sugli sci giovedì pomeriggio in Campigna. A rimanere ferito è stato un giovane, incappato in una rocambolesca caduta. L'incidente è avvenuto intorno alle 15. Subito è stato assistito dal personale terra del Soccorso Alpino, che hanno portato l'infortunato al rifugio in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118. Il ragazzo ha riportato una trauma di media gravità, venendo trasportato in ambulanza all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. Nonostante le condizioni atmosferiche non particolarmente favorevoli, con pioggia intermittente e temperature al di sopra della norma e picco fino a 3°C, sono stati numerosi gli appassionati della "dama bianca" saliti sulle vette dell'Appennino Forlivese per trascorrere la vigilia dell'Epifania sulla neve. Con il richiamo mite, il manto bianco è sceso: venerdì mattina è stato misurato a 1450 metri uno spessore di 46 centimetri.