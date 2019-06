Scoppia il caldo, ma cancello ancora chiuso a Cala FoMa. I gestori: "Siamo al lavoro, pazientate"

E' stato il trend degli ultimi due anni, la spiaggetta sul lago a due chilometri dalla città. E quest'anno riapre Cala Foma? La fine di un maggio freddo e piovoso ha lasciato un giugno con temperature estive che sono scoppiate all'improvviso, dopo pochi giorni in cui ancora si usciva col giubbotto di medio peso. Per cui in molti si stanno chiedendo se ha riaperto uno dei luoghi più suggestivi, vale a dire il locale all'aperto in riva al lago dell'ex cava Foma di via Bidente, che negli anni scorsi ha accolto migliaia di forlivesi - ma anche di tantissime persone da fuori città – con un “format” diverso dal solito.

Il mese di maggio piovoso ha lasciato i suoi strascichi e non ha di fatto permesso di effettuare tutti i lavori necessari alla riapertura. “Bisognerà pazientare ancora fino alla seconda metà di giugno – fanno sapere i gestori, senza sbilanciarsi ancora in una data certa di inaugurazione -. Il maltempo di maggio, oltre ad aver creato piccoli danni, ha reso difficile dei miglioramenti e della manutenzione nella grande area verde, lavori da fare necessariamente all'esterno”. Ed è questo che ha ritardato l'apertura. “Siamo inoltre in attesa di un paio di 'ok' dal punto di vista burocratico. Ma stiamo lavorando davvero a testa bassa”.

“Dobbiamo fare tutte le cose per bene e aprire quando siamo pronti, dando priorità prima di tutto al rispetto ambientale di tutta l'area”. Non ci saranno grandi stravolgimenti rispetto alla formula dello scorso anno: “Stiamo lavorando alle 3-4 cose fondamentali per rendere la struttura pienamente fruibile al pubblico e riaprire, poi certo lavoriamo anche per ulteriori migliorie. Non dimentichiamoci che per noi è il secondo anno, siamo ancora una start-up e i progetti sono tanti, anche mettendoci in ascolto delle idee dei nostri clienti”