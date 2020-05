Calamità del 2019 e rimborso danni: prorogati i termini per presentare domanda

L'Amministrazione comunale di Forlì informa che la Regione Emilia Romagna ha annunciato la proroga alla data del 25 luglio (rispetto alla scadenza prevista per il 4 maggio) dei termini per la concessione dei contributi relativi agli eventi calamitosi di maggio, del 22 giugno e di novembre del 2019. Informazioni dettagliate sono consultabili sul sito internet della Regione Emilia-Romagna. Un approfondimento con link diretto è pubblicato anche sul sito "www.comune.forli.fc.it".

Con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna numero 5 del 15 gennaio, pubblicato sul Buret-T numero 10 del 16 gennaio, sono state approvate le direttive per le domande, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, in favore di soggetti privati ed attività economiche e produttive, per i danni occorsi in relazione agli eventi verificatisi sul territorio regionale nei mesi di maggio e novembre.

Il Decreto, unitamente alla modulistica, è scaricabile sul sito internet della Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna. Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 25 luglio (proroga firmata dal presidente della Regione). Potranno essere presentate in formato cartaceo all’Ufficio Protocollo del Comune di Forlì nei relativi orari di apertura oppure spedite via posta al Comune di Forlì con raccomandata con ricevuta di ritorno o anche inviate in formato digitale tramite Pec all’indirizzo mail comune.forli@pec.comune.forli.fc.it.

