Natale, le calciatrici dell'Acd Fratta Terme portano doni alla Pediatria di Forlì

Lunedì, una delegazione della squadra femminile di calcio dell’Acd Fratta Terme, in rappresentanza dell’intera Società Termale, ha fatto visita al reparto di Pediatria dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì per consegnare ai piccoli ospiti della struttura ospedaliera, giochi e materiale didattico. L’Acd Fratta Terme ringrazia di cuore l’intero staff medico ed infermieristico per l’accoglienza ricevuta, con la speranza che i piccoli doni possano regalare un sorriso ai bambini ed alle loro famiglie in vista delle ormai prossime festività natalizie.