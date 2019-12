Torna il calendario de "Gli Elefanti": 12 mesi d'arte contro i disturbi dell’apprendimento

Presentata la diciottesima edizione del tradizionale calendario degli Elefanti, "Un anno d’Arte per una Vita di Solidarietà". Dodici artisti forlivesi si sono cimentati in una prova impegnativa per sostenere “Il Centro di Aiuto allo studio” per le difficoltà e i disturbi dell’apprendimento dell’associazione "Gli Elefanti". Gli artisti del 2020 sono Giuseppe Tolo (copertina), Vasco Pieri, Max Angelini, Angela Suozzo, Chiara Emiliani, Silvia Fantini, Silvano Gherardelli, Giulio Sagradini, Andrea Di Mauro, Anna Zamperini, Valerio Tisselli, Elvira Rossi e Rosa Maria Giorgi. L’Associazione gli Elefanti è impegnata in ambito educativo e formativo e realizza progetti educativi e di integrazione sociale per prevenire il disagio e la dispersione scolastica. Propone luoghi ed esperienze positive a favore dell’infanzia con particolare attenzione alle famiglie. I volontari dell’Associazione accompagnano i ragazzi ad individuare il proprio percorso umano in modo adeguato alle proprie aspirazioni e necessità.