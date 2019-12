Il 2020 non sarà l'anno dei ponti: ma si possono fare 30 giorni di vacanza con solo 8 giorni di ferie

Il 2020 non sarà l'anno dei "ponti", che per definizione rappresenta un "periodo di vacanza di tre o più giorni, possibile quando un giorno feriale viene a trovarsi fra due giorni festivi". Guardando il calendario ci saranno sette festività che cadranno tra lunedì e venerdì, quattro di sabato ed una di domenica. Tuttavia sembra strano, ma con appena otto giorni di ferie si potrà fare infatti un intero mese di vacanza. La prima occasione la regala la Befana. L'Epifania cade infatti di lunedì, un'occasione, per chi potrà, per prolungare le vacanze di Natale o per organizzare un weekend fuori porta o la tradizionale gita tra i presepi. La città di Forlì festeggia il 4 febbraio la Santa Patrona, la Madonna del Fuoco: la festa cadrà di martedì, quindi un'occasione propizia per allungare il weekend ed aggiungere un giorno di ferie. Pasqua si celebra nel fine settimana del 12 aprile, mentre il 25 aprile, giorno della Liberazione, cadrà di sabato.

Sarà un ponte lungo quello del primo maggio, con la festa dei lavoratori che cadrà di venerdì. Altra occasione per allungare il weekend sarà quella della Festa della Repubblica, che si celebra martedì 2 giugno. Meno fortunate le feste del 15 agosto e del primo novembre, rispettivamente di sabato e di domenica. Un'altra occasione per rendere più lungo il fine settimana sarà l'udicembre, con l'Immacolata che cadrà di martedì. Per avere ancora qualche giorno di vacanza dovremo aspettare Natale e Santo Stefano che nel 2020 cadranno di venerdì e sabato. Non è molto dopo un anno di lavoro, ma bisogna accontentarsi. L'anno però si chiuderà con una buona notizia: il 31 dicembre 2020, giovedì, sarà un'ottima occasione per godersi un ponte. Ma quello sarà il Capodanno 2021.

Ecco il calendario completo dei giorni festivi del 2020

1 Gennaio 2020 - Mercoledì

6 Gennaio, Epifania - Lunedì

Madonna del Fuoco - Martedì 4 febbraio

Pasqua 2020 - Domenica 12 aprile

Pasquetta - Lunedì 13 aprile

25 Aprile 2020, Festa della Liberazione - Sabato

1 Maggio 2020, Festa dei lavoratori - Venerdì

2 Giugno 2020, Festa della Repubblica - Martedì

15 Agosto 2020, Ferragosto - Sabato

1 Novembre 2020, Tutti i santi - Domenica

8 Dicembre 2020, Immacolata – Martedì

25 Dicembre 2020, Natale - Venerdì

26 Dicembre 2020, Santo Stefano – Sabato

31 Dicembre 2020, San Silvestro - Giovedì