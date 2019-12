Tyche 2020, il calendario della solidarietà: "Si può fare del bene divertendosi"

E' in un pomeriggio di fine autunno che, quasi per caso, prende vita l'idea del progetto Calendario Tyche, dalla voglia di fare qualcosa di nuovo, di creare sinergie innovative e dall'unione della creatività di tre intraprendenti donne che una ne dicono, cento ne pensano e mille ne fanno. Mary Turri (Cornice di Donna Hair stylist), Cinzia Pixi Corrado (Photographer) e Cecilia Numa (DueDi4 Eventi) si sono unite per realizzare il Calendario Tyche, che racchiude in sè "due meravigliosi intenti: raccogliere fondi per l'Associazione Onlus Amici dell'Hospice e creare un comarketing tra attività commerciali di Forlì che, come loro, hanno voglia di rompere le righe della quotidianità e fare qualcosa di innovativo e coinvolgente".

"Al centro del progetto c'è la donna over 40, una donna ancora giovane, vivace, consapevole e intraprendete - spiegano le realizzatrici -. Sono state 24 le attività commerciali che, grazie alla loro collaborazione, hanno permesso la realizzazione di questo progetto, insieme alla disponibilità di 42 modelle che, con entusiasmo, hanno rappresentato il mood dell'idea. E' stato bello ottenere il Patrocinio del Comune grazie all'assessore Paola Casara, che ha sposato l'idea e il progetto". Nel frattempo è in atto la raccolta dei proventi per Hospice grazie alla vendita dei calendari.

"Ad oggi è stato raggiunto già un importante traguardo, ma sarebbe comunque entusiasmante poter consegnare all'Associazione molto di più", è la speranza d Turri, Corrado e Numa. Il calendario è acquistabile in tutte le attività commerciali che hanno partecipato o contattando sui social Facebook e Instagram le organizzatrici. La raccolta avrà termine domenica 19 gennaio, data in cui si svolgerà la serata di Gala al Grand Hotel Forlì, Ristorante 3 Corti, a cui parteciperanno tutti gli sponsor, le modelle, le organizzatrici, il sindaco Gian Luca Zattini, il vicesindaco Daniele Mezzacapo e l'assessore Casara.