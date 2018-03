Via libera dal Consiglio comunale: la Tari calerà dello 0,3%

Via libera in Consiglio comunale, quasi a maggioranza, per la nuova Tari, l'imposta dei rifiuti di Forli'. Con la nascita di Alea Ambiente, societa' in house che si occupa della raccolta, cala dello 0,3%. Sono 23 i consiglieri a favore e tre gli astenuti, Daniele Vergini del Movimento 5 Stelle, Daniele Avolio del Gruppo misto e Daniele Mezzacapo della Lega Nord. "C'è già positivamente un'inversione di tendenza e il voto del Pd è favorevole", ha dichiarato il capogruppo Maria Maltoni. "Speriamo che dal prossimo anno cali in modo più sostenziale grazie ad Alea, sperando che nessuno metta il bastone tra le ruote a questo progetto", ha affermato Vergini. "Spero che questa inversione di rotta si abbia anche con l'aliquota Irpef, affinchè venga riportata col nuovo bilancio a quella che era nel 2014", ha dichiarato il consigliere Paolo Bertaccini. "Il nostro progetto di Forlì Sicura è di abbassare la pressione fiscale e questo è un primo passo", ha affermato Mario Peruzzini. "Questa diminuzione non deve essere un traguardo, ma una partenza, auspicando in un segnale più forte", ha evidenziato Fabrizio Ragni (Forza Italia).