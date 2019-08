Cambia la sede del cup, ma anche il punto di distribuzione diretta dei farmaci

Con il cambio della sede del CUP di via Oberdan, ci sono modifiche anche per il servizio di distribuzione diretta dei farmaci ai malati cronici. Dal 17 giugno tutti i servizi del Distretto socio-sanitario di Forlì, presenti in via Oberdan, sono stati trasferiti in Via Colombo 11. Pertanto, tra i servizi della nuova sede del CUP, è operativo anche il punto di distribuzione diretta dei farmaci, aperto al pubblico nella giornata di mercoledì, dalle ore 8,30 alle 13,30 e dalle ore 14 alle ore 16, solo per pazienti con patologie croniche (non per quelli che sono stati dimessi dall'ospedale).

Si coglie infine l'occasione per ricordare tutti i punti di erogazione dei farmaci in distribuzione diretta dei farmaci, nell'ambito di Forlì:

- Ospedale Morgagni - Pierantoni di Forlì - Padiglione Morgagni: dal lunedi' al venerdi' dalle 8,30 alle 17 e il SABATO dalle 9 alle 13,30

- Casa della Salute di Forlimpopoli : il lunedi', martedi', giovedi' dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14 alle 16.