Cambia il senso unico in via Missirini dentro la zona a traffico limitato

Cambia la circolazione stradale in alcune arterie del centro, con la variazione del senso unico. Sono due le zone coinvolte: il tratto di corso Armando Diaz, già oltre il teatro Fabbri e in zona a traffico limitato (che prima era a doppio senso) compreso tra via Merenda e via Missirini, e via Missirini stessa; e il tratto di via Mastro Pedrino compreso tra via Cobelli e via Marcolini. In sostanza, corso Diaz diventerà interamente a senso unico, con direzione da porta Ravaldino a piazza Saffi. Rimarrà invariata la pista ciclabile che permetterà ai velocipedi di compiere il percorso anche in direzione inversa. Via Missirini permetterà ai veicoli che transitano in corso Diaz di fuoriuscire dalla Zona a Traffico Limitato prima di raggiungere piazza Saffi mentre via Mastro Pedrino consentirà ai veicoli che transitano in via Cobelli di raggiungere via Marcolini.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Forlì usa la nostra Partner App gratuita !