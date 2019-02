Cambiamenti climatici, sabato i Verdi scendono in piazza

A Forlì , pur partecipando e aderendo ai FridaysForFuture, i Verdi hanno spostato l'iniziativa al sabato poichè la piazza è occupata dal mercato. "Sarà un appuntamento settimanale in attesa del grande evento mondiale del 15 marzo, quando in centinaia di piazze del pianeta (e tantissime si stanno preparando anche in Italia) giovani, studenti e studentesse, cittadine e cittadini si mobiliteranno per chiedere provvedimenti immediati per contrastare i cambiamenti climatici" dicono i Verdi.

"Una protesta che segue l'esempio di Greta Thunberg, la sedicenne di Stoccolma che ha "scioperato” da scuola per piazzarsi davanti al Parlamento svedese e protestare contro la mancanza di azione rispetto al cambiamento climatico che minaccia il pianeta. L'iniziativa si sta estendendo a macchia d'olio anche nella nostra penisola. Da nord a sud migliaia di persone, senza alcuna bandiera di partito, manifesteranno guidati dagli hashtag #FridaysForFuture e #ClimateStrike, in una mobilitazione che si sta propagando anche grazie all'utilizzo innovativo delle capacità di informazione e aggregazione dei social media".