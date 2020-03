Rientra a Forlì la salma di Dino Amadori: in Comune la Camera Ardente

Rientra a Forlì la salma del professor Dino Amadori, il direttore scientifico emerito dell'Irst Irccs e presidente dell’Istituto Oncologico Romagnolo scomparso domenica 23 febbraio all'età di 83 anni a seguito di un improvviso malore mentre si trovava all'estero . La Camera Ardente sarà allestita in Municipio a Forlì, nel Salone Comunale (ingresso Piazza Saffi n.8). Per coloro che desiderano portare un attestato di stima e affetto al professor Amadori sarà possibile accedere sabato dalle 11 alle 18, domenica dalle ore 9 alle 18, lunedì dalle ore 9 alle 13.

"Si fa presente che l'apertura avverrà nel massimo rispetto di quanto previsto dai provvedimenti in materia contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus, organizzando gli ingressi fin dall'esterno del Municipio e cioè dall'atrio principale di Piazza Saffi", viene comunicato.

La cerimonia funebre avrà luogo alle 15 in Duomo e, in conformità con la normativa in vigore, sarà di carattere strettamente familiare. Per raggiungere la cattedrale verrà composto un corteo funebre al seguito del feretro, con partenza alle 14.30 da piazza Saffi. All'esterno del Duomo verrà predisposto un servizio di amplificazione per consentire una maggiore partecipazione alla cerimonia religiosa.