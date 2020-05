L'addio al vigile del fuoco Lorenzo Facibeni: al Bufalini la camera ardente

E' un vuoto incolmabile quello che ha lasciato Lorenzo Facibeni, il vigile del fuoco di Predappio di 52 anni morto sabato scorso dopo aver lottato per due mesi contro il covid-19. All'esterno della caserma di viale Roma, sede del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, ci sono alcuni mazzi di fiori, portati da gente comune in segno di cordoglio e vicinanza al personale del 115 e ai familiari della vittima. Da martedì mattina fino alle 9 di mercoledì l'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena ospiterà la camera ardente, allestita dai colleghi. Poi ci sarà l'ultimo saluto, in forma strettamente privata come impongono le nuove regole.

La pagina Facebook è ricca di messaggi di cordoglio e ricordi. Scrive il collega Luca Loberto: "Anche nei distaccamenti di Cesenatico, Savignano, Civitella e Modigliana rimarrà per sempre un ricordo bellissimo di te, del tuo sorriso, ironia e professionalità. Hai contribuito alla realizzazione di un sogno e crescita personale sia mia che di altri nostri colleghi-fratelli. Rimarrai per sempre nei nostri cuori. Nessuno si potrà mai dimenticare l'ironica frase "Ma di meglio non ce 'erano?". Ti vogliamo bene Lorenz, riposa in pace".

Gli fa eco Giuseppe Loberto: Lorenzo era "un ottimo istruttore e persona speciale che ha sempre lanciato il cuore oltre ogni ostacolo con la sua consueta professionalità associata al sorriso ed empatia per la comune passione per i Vigili del Fuoco". Domenica il Corpo gli ha tributato un video, con "Il mio canto libero" di Lucio Battisti a far da sottofondo alle immagini del pompiere che non c'è più, ma che rimarrà per sempre nei cuori di chi l'ha conosciuto e vissuto.

Il video: il tributo dei colleghi