Camion e autobus, controlli serrati della Polizia Stradale: nel mirino anche il trasporto degli studenti

La rete delle Polizie stradali europea Tispol ha annunciato che dal 10 al 16 febbraio si svolgerà la campagna europea Truck and Bus, che prevede un'intensificazione dei controlli su strada verso camion e autobus. Durante questi giorni, le pattuglie della Polstrada controlleranno lo stato psicofisico dell'autista, la documentazione del carico e il veicolo, con un'attenzione verso quelli più a rischio, come le merci in regime Adr.

Un'attenzione particolare verrà posta sugli autobus adibiti al trasporto degli studenti, al fine di garantire la sicurezza stradale attraverso verifiche sull'efficienza dei mezzi e sui requisiti dei conducenti. Lo scorso anno sono stati controllati ben 200 autobus, rilevando irregolarità a carico di 10 di questi e la contestazione di 14 infrazioni.

In questo periodo sulle strade di competenza della Polizia Stradale di Forlì-Cesena saranno attive 28 pattuglie.