Camion perde della malta terrosa: mattinata di disagi sulla Tosco-Romagnola

Disagi alla circolazione venerdì mattina lungo la Statale Tosco Romagnola, nel territorio di Rocca San Casciano. Un mezzo pesante, in uscita da un cantiere in zona, ha perso lungo la carreggiata della malta terrosa per circa un chilometro, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale per il lavaggio stradale. Il fatto è avvenuto a Berleta, in corrispondenza del chilometro 159. Oltre al personale del 115, erano presenti gli operatori dell'Anas e della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano. Il traffico è proceduto con senso unico alternato per circa tre ore, tempo necessario per ripristinare la corsia sporca.