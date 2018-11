Camion perde gasolio alla rotonda della tangenziale in via Decio Raggi: incidenti e disagi

Mezzo pesante perde gasolio e l'asfalto si trasforma in una trappola per gli automobilisti. E' quanto accaduto nella prima mattinata di martedì alla rotonda di via Decio Raggi, in corrispondenza della Tangenziale. I primi a transitare, cioè coloro che provenivano da San Martino in Strada in direzione Forlì, non si sono accorti dell'insidia, incappando in tamponamenti ed uscite di strada. Sono rimasti coinvolti quattro mezzi, ma fortunatamente nessuno degli occupanti ha riportato conseguenze fisiche.

L'effetto era equilivalente a quella di una lastra di ghiaccio. La Polizia Municipale, subito intervenuta sul posto, ha provveduto alla chiusura del tratto per ragioni di sicurezza, deviando la circolazione in via Pauluzza. Dell'autotreno che ha perso il liquido nessuna traccia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto al lavaggio della sede stradale con gli idranti, operando insieme alle macchine operatrici addette alla pulizia. L'arteria è rimasta chiusa al traffico fino alla tarda mattinata.