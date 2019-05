Camion vela elettorali nel mirino, i Verdi fanno un esposto in Prefettura

“Numerose violazioni alla disciplina della propaganda elettorale”: è quanto lamenta Sauro Turroni, esponente dei Verdi, che anima la lista “Forlì solidale e verde” che riunisce sotto lo stesso tetto Psi e il partito del sole che ride. Turroni lo segnala in prefettura, corredando la segnalazione di fotografie. Dice Turroni: “Ciò che sta verificandosi influisce sulla campagna elettorale ed anche i cittadini elettori devono, a mio avviso, essere informati del fatto che quanto accade sotto i loro occhi costituisce un abuso. Le predette violazioni mi risultano più volte segnalate ai vigili urbani e alle forze dell’ordine ma a quel che si vede senza apparenti risultati”.

“In particolare mi riferisco ai numerosi camion vela che stazionano in ogni dove in città spostandosi di pochi metri nel caso di intervento dei vigili, mezzi di propaganda che sovente fanno uso anche di spazi pubblici in divieto di sosta, come ad esempio l’ellisse di piazzale della Vittoria. Si verifica anche l’uso di vetrine per mostrare il faccione di qualche candidato sindaco, al di fuori delle sedi di partito o dei comitati elettorali. Le segnalo, una per tutte, quella di corso Mazzini n.130 nella quale campeggia il volto severo di un paladino della legalità”.

“Il fatto che le violazioni sopra descritte siano compiute da quelle forze politiche che maggiormente invocano, nei loro programmi, la legalità e il rispetto della legge rende maggiormente inaccettabili questi comportamenti furbeschi”. Ed infine al prefetto: “La prego pertanto di voler intervenire perché i predetti abusi vengano a cessare dando precise indicazioni alle forze dell’ordine a cui la disciplina della propaganda elettorale risulta comunque ben nota, chiedendo anche che, nel caso, vengano applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti”.