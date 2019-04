Camminare fa bene: una domenica al Parco Urbano all'insegna della salute e della socialità

Domenica mattina il polmone verde di Forlì, il parco urbano "Franco Agosto", ospiterà la quarta edizione dell'iniziativa “Cammina, cammina la salute si avvicina”, organizzata dal Comune mercuriale con il patrocinio della Provincia di Forlì-Cesena, dell'Ufficio Scolastico Regionale e del Coni. Si tratta di un evento volto a sensibilizzare i cittadini sui benefici dell'attività motoria, in particolare della camminata, e ad incentivare le persone a praticarla con continuità e regolarità.

Saranno organizzati 4 gruppi di cammino, con diverse difficoltà di livello: camminata veloce, camminata lenta (rivolta alle famiglie e a chi vuole tenere una andatura soft), camminata per diversamente abili e camminata con i cani (percorso esterno al parco). L'orario di partenza per tutti i percorsi è previsto per le 10.30 (ingresso fiume Montone) e i gruppi saranno identificati da un palloncino colorato, ogni gruppo avrà un diverso colore che verrà consegnato ad ogni partecipante.

Nell'evento sono state coinvolte le associazioni "Cavarei" e "Incontro Senza barriere" per il gruppo diversamente abili; "Forlì Cammina" per la camminata veloce e "Dog Galaxy" per il gruppo a quattro zampe. Inoltre all'iniziativa è stato abbinato un concorso, rivolto alle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie, che premierà le tre classi che più numerose che parteciperanno alla camminata. La partecipazione alla manifestazione è completamente gratuita e al termine sarà offerto un piccolo ristoro anche per gli amici a quattro zampe. In caso di pioggia l'evento si svolgerà il 5 maggio.