A Santo Stefano torna la camminata solidale dei babbi Natale promossa dal Lions Club Forlì Host

Mercoledì 26 dicembre, con partenza alle ore 10.30, dal Parco Urbano Franco Agosto (zona chiosco bar), promossa dal Lions Club Forlì Host, prenderà il via la quarta edizione della Camminata dei Babbo Natale (Caminêda furlivesa par la sulidarietê). L'iscrizione, a offerta libera, si potrà effettuare a partire dalle ore 9.30. Ai partecipanti verrà consegnato un cappellino rosso da Babbo Natale.

Per andare incontro a tutte le esigenze dei partecipanti, che lo scorso anno furono mille, sono stati individuati due percorsi che attraverseranno il centro storico di Forlì; uno breve che misura tre chilometri e l'altro sette; percorsi che toccheranno luoghi o edifici nei confronti dei quali il club promotore dell'iniziativa si è reso protagonista di service nel corso di sessanta anni di esistenza. Per tutti è prevista una sosta in piazza Saffi per consentire di scattare una foto dei partecipanti.

Al ritorno al Parco ristoro per tutti e consegna per i primi 500 iscritti di regali offerti da aziende del territorio. La manifestazione, come già in passato, ha uno scopo benefico. Quest'anno i fondi raccolti saranno destinati all'acquisto di un autoveicolo, che sarà donato all'Istituto Oncologico Romagnolo, sede di Forlì, per il trasporto di malati oncologici dal proprio domicilio al luogo di cura. Così pure al punto di ritrovo si raccoglieranno occhiali usati da vista che, una volta rigenerati dall'apposito centro Lions nazionale, verranno inviati a chi pur nel bisogno non può permetterseli, in adesione al service internazionale "A te non servono, ma possono aiutare qualcuno" che il Lions Clubs International porta avanti da molti decenni contro la cecità. Per informazioni 3493737026.