Campane a festa nel cuore della notte in centro: ecco il motivo

Campane a festa nel cuore del centro storico, intorno alla mezzanotte e mezza della notte tra sabato e domenica. In diversi si sono chiesti il motivo di questo scampanio ad un orario così insolito e senza alcuna funzione religiosa in corso. Il motivo è presto detto: un malfunzionamento dell’impianto del Duomo, probabilmente danneggiato dalla forte grandinata di sabato pomeriggio. Insomma, nessuna messa e cerimonia notturna in centro.