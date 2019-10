Campanili illuminati, gli atei attaccano la giunta e ironizzano: "I turisti disertano Venezia e Firenze per ammirarli"

L'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti di Forlì-Cesena contro la decisione dell'amministrazione comunale di illuminare i 27 campanili di Forlì e del forese. "L’amministrazione del sindaco Gian Luca Zattini ha deciso di passare alla storia forlivese come la giunta illuminante; ma non pensate ai philosophes o all’Encyclopedie di Diderot - attaccano -. Questo profluvio di luci cattoliche costerà alla collettività forlivese (composta da cattolici e non cattolici) poco più di 100mila euro, che saranno destinati a dotare tutti i 27 campanili della zona di apparati luminosi che verranno azionati a discrezione delle parrocchie. Parrocchie che non hanno chiesto questa dotazione al Comune, il quale agisce unilateralmente e spontaneamente. Insomma, un bel regalo".

Gli atei ironizzano: "Se, opportunamente, vi chiedete perché spendere 100mila euro per fare le luminarie dei campanili, forse vi sentirete rispondere che così si favorisce il turismo, perché - com’è noto - vi sono flussi turistici imponenti a San Varano, Villanova, San Martino in Strada, tanto che Venezia e Firenze sono ormai località disertate da giapponesi, americani e spagnoli che accorrono a frotte ad ammirare (soprattutto di notte) le meraviglie, e gli svettanti campanili, delle strepitose parrocchie forlivesi".

"Quando poi qualcuno dovesse segnalare che con 100mila euro si potrebbe fare qualcosina di utile per la scuola e l’edilizia pubblica, per la cultura e per i servizi sociali, vada dopo il crepuscolo sotto uno dei 27 campanili gioiosamente illuminati dall’amministrazione comunale e li osservi intensamente per consolarsi e per comprendere quanto la decisione della giunta Zattini sia stata illuminata", concludono.