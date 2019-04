Weekend del 25 aprile: il popolo dei camperisti alla scoperta del territorio Forlivese

Il progetto “L’Altra Romagna en plein air" presenta il secondo momento d'incontro tra la terra di Romagna e il popolo nazionale dei camper. Sarà un raduno territoriale libero tra borghi ricchi di tesori, di umanità e di ospitalità, nell'Altra Romagna forlivese, con alcuni momenti consigliati e confluenti riservati agli iscritti al raduno. Il primo giorno (venerdì 26 aprile) il viaggiatore in camper potrà scegliere di iniziare l'esperienza del raduno o dall'alto (Tredozio) o dal basso (Castrocaro Terra del Sole). Il territorio forlivese in quel periodo stagionale primaverile, sarà bellissimo da attraversare: quattro vallate appaiate (Tramazzo, Montone, Rabbi, Bidente) su buone strade asfaltate con selle e controcrinali non superiori ai 500 metri di altitudine, che regalano panorami intensi e pittoreschi.

Sabato mattina il momento clou sarà la visita guidata al ciclopico Castello dei Conti Guidi in Cusercoli, maniero che sbarra la media ValBidente; domenica (dopo il convegno della mattina ove coi camperisti affronteremo i temi del plein air) ci proietteremo poi nel cuore dell'incredibile evento Eliopoli-Terra di Confine, con l'area di Terra del Sole che si trasmuterà, con una grandiosa rievocazione storica, in un villaggio del 1600. Nel mezzo delle tre giornate, come da cartellone-programma allegato, libertà di scelta e tantissimi spunti per fermarsi e scoprire diversi borghi e contesti ambientali suggestivi, con una miriade di opportunità, occasioni, offerte speciali e sconti riservati al benvenuto "popolo dei camper".