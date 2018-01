Tornano i fiocchi in Campigna. E nel weekend anche escursioni in mountain bike

Dopo alcuni giorni di pioggia, nebbia e temperature al di sopra delle medie, è tornata a cadere la neve sul crinale Forlivese. I fiocchi sono caduti dal primo pomeriggio di giovedì, facendo nuovamente aumentare lo spessore del manto bianco, sceso ad appena 30 centimetri al Monte Falco, a quota 1450 metri. Nel fine settimana sono in programma diversi appuntamenti in Campigna nell'ambito delle iniziative "Neve & Natura". In particolare, domenica è in programma il raduno di "Fat Bike Foresta di Campigna", con bici equipaggiate di pneumatici adatte per percorsi innevati. Il raduno è previsto alle 9. L'escursione, organizzata con la collaborazione della polisportiva De Amicis di Forlì, durerà circa tre ore. Ovviamente in contemporanea saranno aperti tutti gli impianti. In programma nel weekend anche una ciaspolata fotografica tra i sentieri del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, dove i partecipanti, accompagnati da una guida e da un fotografo professionista, godranno del tramonto dal crinale tosco-romagnolo. Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano condizioni di variabilità, ma senza precipitazioni degne di nota, con temperature massime di poco superiore allo zero.