Piazza Saffi si trasforma in una palestra a cielo aperto: bimbi a lezione dai big dello sport

Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Francesco Graziani e Jury Chechi saranno mercoledì mattina a Forlì per "Banca Generali - Un Campione per Amico", la manifestazione italiana patrocinata dal Coni a carattere sportivo-educativo che troverà casa dalle 9.30 in Piazza Saffi: il cuore del centro storico si trasformerà in una palestra a cielo aperto, dove i quattro importanti testimonial insegneranno ai bambini delle scuole elementari e medie inferiori, non solo i segreti per diventare dei veri campioni, ma soprattutto cosa vuol dire vivere lo sport attraverso l’integrazione, il rispetto delle diversità, la determinazione e la passione che l’esempio di una guida-campione può fornire. L’obiettivo del tour è quello di avvicinare i ragazzi ad un’attività fisica regolare, indispensabile insieme ad una corretta alimentazione, per lo sviluppo e la crescita sana.

"Siamo molto contenti di promuovere a Forlì l’ultima tappa di Banca Generali Un Campione per Amico, un evento che non è solo sportivo ma racchiude in se valori fondanti di vita e di relazione - spiega Alessandro Mauri, area manager di Banca Generali Private in Emilia Romagna e Toscana -. Crediamo fortemente che i valori positivi trasmessi ai giovani da queste quattro leggende azzurre, uniti al nostro impegno per l'educazione finanziaria al fianco di Abi e Feduf, possano aiutare la crescita dei nostri ragazzi e sensibilizzare l'opinione pubblica su temi di grande impatto sociale come quelli promossi da The Human Safety Net". "Ogni anno questa manifestazione - spiega Panatta - riesce a trasmettere sensazioni uniche non a caso ha raggiunto ormai numeri importanti in termini di adesioni e di aspettative. Lo sport è il giusto traino per trasmettere ai ragazzi i valori essenziali che coniugano la competizione sportiva a quella della vita, dove i risultati arrivano sempre per chi sa aspettare, per chi ha tenacia, per chi rispetta il lavoro proprio e degli altri".