Giovani a servizio dei più bisognosi: il Campo Shalom si concluderà nel comune terremotato di Caldarola

Ritorna il Campo Shalom, l'attività di servizio, di vita comunitaria e formazione proposta dalla Caritas Diocesana e dal Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo. Fino a domenica venticinque giovani delle scuole superiori saranno impegnati coinvolti nella raccolta, casa per casa, di materiale usato di vario genere, ma anche in laboratori di riuso creativo, incontri sul riciclo (alla presenta tra gli altri del direttore uscente di Alea Ambiente Paolo Contò). I giovani hanno aiutato gli oltre cento volontari del “Comitato per la lotta contro la fame nel mondo” nei vari reparti per la raccolta di libri, oggettistica, mobili, vestiti, giocattoli e medicinali.

"Stanno facendo quindi esperienze vere, concrete, utili nella loro formazione umana e comunitaria - viene spiegato Nelle maglie dei ragazzi e dei volontari campeggia la scritta: “Ricicla, Rinasce, Rivive”, un vero e proprio modo di essere e di operare del Comitato". Nelle ore serale sono previsti una serie di incontri. Mercoledì alle 21 sarà ospite don Mattia Ferrari, vice parroco di Nonantola, cappellano a bordo della Mar Jonio. Giovedì, Isabella e Luca, volontari del Comitato, appartenenti allo staff organizzativo del Campo Shalom, racconteranno il loro viaggio nozze di oltre cento giorni in Africa lungo i progetti che l’Organizzazione di Volontariato forlivese promuove in questa parte del mondo.

Venerdì ci sarà l’incontro con i volontari dell’Operazione Colomba, che si mettono a protezione dei civili più esposti alla violenza della guerra con azioni nonviolente concrete quali, ad esempio, l'interposizione, l'accompagnamento (scorte civili). La stessa sera parteciperà all’incontro anche Mauro Julini, esperto di mediazione. Sabato alle 21, con ingresso ad offerta libera, vi sarà lo spettacolo “Il Muro” di Marco Cortesi e Mara Moschini che hanno appena conquistato il premio per il miglior lungometraggio all’Ecu di Parigi per “Rwanda”

Domenica il Campo Shalom si concluderà a Caldarola nelle Marche, comune ferito dal terribile terremoto del 2016 e al quale il Comitato ha donato una struttura polifunzionale intitolata ad Annalena Tonelli. Proprio lì alle 16-30 si terrà lo spettacolo “Il Fiore del deserto, Annalena Tonelli una via di Speranza e Amore” a cura della Compagnia forlivese “Quelli della Via”.