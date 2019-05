Il maltempo rovina la festa del Campus Festival: salta lo spettacolo di Cevoli

Dopo due giorni di sfida al maltempo gli organizzatori del Campus Festival hanno deciso di annullare l'ultima serata del festival. "Purtroppo le condizioni metereologiche ci costringono ad annullare la serata della domenica e di conseguenza tutte le performance previste compresa quella di Paolo Cevoli. Lo spettacolo del comico verrà però riproposto in altra sede quindi invitiamo tutti a rimanere aggiornati sui nostri canali fino a che non pubblicheremo la data di recupero.

Proseguono gli organizzatori: "Ringraziamo tutti i partecipanti, i volontari, gli sponsor, il Comune, Ergo e l'Università di Bologna per aver contribuito al grande successo dei giorni scorsi. Il Festival si afferma ancora una volta come punto di riferimento per la città di Forlì, come patrimonio di tutti."